【元朗黑夜】何君堯母校皇仁舊生會：會員操守損聲譽或終止其會籍

元朗區昨晚（21日）爆發追打市民的大型衝突，同一晚較早時間立法會議員何君堯被拍攝到向施襲者鼓掌豎拇指，盛讚其為「英雄」。一群舊生聯署強烈譴責何君堯，並呼籲立法會議員彈劾何君堯。 皇仁舊生會今日（22日）回應指，近日接獲大量訊息，關於皇仁社群對一名皇仁舊生德行的期望，亦收到很多會員要求考慮終止一名終身會員的會籍。舊生會執行委員會稱，會員若行為不當、或其操守可能損害皇仁舊生會的聲譽或利益，而經出席執委會會議的執委四分之三多數通過，其會籍即告終止。舊生會強調將嚴肅跟進事件。

（皇仁舊生會網頁截圖）

皇仁舊生會執行委員會發回應指，接獲大量訊息，關於皇仁社群對一名皇仁舊生德行的期望。執委會備悉很多會員要求考慮終止一名終身會員的會籍。執委會引述《皇仁舊生會會憲》第8（1）（b）條，會員若行為不當或其操守可能損害皇仁舊生會的聲譽或利益，而經出席執委會會議的執委四分之三多數通過，其會籍即告終止。

執委會表示，將按既定機制嚴肅跟進有關要求，依憲維繫舊生間的兄弟情，達至皇仁舊生會創立的宗旨。

（一群皇仁舊生聯署網頁截圖）

舊生發起聯署 不足一日已逾1,700人響應

另外，一群皇仁舊生發起強烈譴責何君堯的聯署，聯署人數截至今日中午12時半已逾1,700人，聲明提到，何的行為實在令人髮指，有辱校譽，「我等恥與為伍，不會再認其與母校有任何關聯」。聯署人同時呼籲一眾立法會議員，本著良心，彈劾何君堯，並鼓勵舊生積極向香港律師公會就何與暴徒甚至黑社會勢力聯繫，作書面投訴；聯署人亦要求皇仁舊生會執委會考慮按會章終止何君堯之會籍。