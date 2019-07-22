【元朗黑夜】23個專業團體發聲明　促請警方就未到襲擊現場道歉

昨日（21日）深夜，逾百名白衣人手持鐵枝和長棍於元朗追打市民，導致至少45人受傷，一人危殆。23個專業團體就元朗的暴力事件發表聯合聲明，指事件令人震驚，認為警方未有沒有及時制止或拘捕襲擊者，甚至反過來對譴責襲擊者的市民出示紅旗，是嚴重地動搖了市民對警方的信任。他們促請警方追究事件責任，解釋遲到場的原因，並向公眾鄭重道歉。

大批穿白衫者在西鐵站Yoho形點商場外聚集，高舉「保衛元朗、保衛家園」的標語，並手持國旗和區旗。（讀者提供）

法政匯思、杏林覺醒、前線科技人員等合共23專業團體就昨晚（21日）元朗的暴力事件發表聯合聲明。聲明指出，事件中市民、記者等多人受傷浴血，事件甚至涉及立法會議員涉嫌鼓勵暴徒襲擊市民，嚴重程度令人震驚。

他們認為，綜合各片段及社交媒體訊息所見，是次襲擊事前早已有跡可循，議員及市民亦透過緊急熱線或直接通知警方，警方理應一早作出部署，保障市民生命財產安全。但警方拖延執法，導致市民遭受不必要的人身傷害，令人遺憾，強烈譴責警方疏忽職守，並要求政府及警察作出交代。

23個團體強烈反對警方罔顧事實定性事件為「打鬥」，促請警方全數緝拿涉事白衣暴徒及主謀歸案。他們要求警方交代遲遲未到現場的原因，追究一切相關人士責任，並向公眾鄭重道歉，同時就上述事件啟動社區危機處理機制，並在未來一定時間內，派駐警察、民政署、社署及律政司等相關部門職員，在元朗港鐵站設立支援站。

▼7.21元朗黑夜圖輯▼

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▼聲明全文如下▼

於7月21日晚上至22日凌晨，元朗發生暴徒手持木棍、膠管及藤條等硬物衝入元朗西鐵站範圍，無差別以上述硬物襲擊市民，當中包括歸家途中的市民、趕到現場調停的議員及報導現場狀況的記者等等。多人受傷浴血，事件甚至涉及立法會議員涉嫌鼓勵暴徒襲擊市民，嚴重程度令人震驚。

綜合各片段及社交媒體訊息所見，是次襲擊事前早已有跡可循，議員及市民亦透過緊急熱線或直接通知警方，警方理應一早作出部署，保障市民生命財產安全。

相反，警方在是次有組織的犯罪活動中，刻意縱容暴徒傷害無辜市民，拖延執法，導致市民遭受不必要的人身傷害。令人遺憾的是，警方不但沒有及時制止或拘捕襲擊者，甚至反過來對譴責襲擊者的市民出示紅旗。這反映警方根本無意保護市民，嚴重地動搖了市民對警方的信任。

我們一眾專業團體強烈譴責警方疏忽職守，並要求政府及警察作出交代及正面回應以下訴求：

1) 強烈反對警方罔顧事實定性事件為「打鬥」，促請警方全數緝拿涉事白衣暴徒及主謀歸案；

2）全盤交代警方漠視市民及議員求助信息及遲遲不到現場的原因，追究一切相關人士責任，並向公眾鄭重道歉；及

3）就上述事件啟動社區危機處理機制，並在未來一定時間內，派駐警察、民政署、社署及律政司等相關部門職員，在元朗港鐵站設立支援站，為有需要市民提供保障及支援服務。盡一切措施，以保障市民安全及協助重建基本生活安全感。

發起團體：

精算思政 Act Voice

思政築覺 ArchiVision

藝界起動 Artists Action

本草匡時

工程思政 Engineer Frontier

思言財雋 Financier Conscience

前線科技人員

全民教育局 HKEd4All

良心理政 HK Psychologists Concern

保險起動 Insurance ARISE

IT 呼聲

杏林覺醒 Médecins Inspirés

護政

民主進步會計師

Progressive Lawyers Group 法政匯思

高教公民Progressive Scholars Group

進步教師同盟 Progressive Teachers' Alliance

物理治療起動 Physio Action

職療同行 OccuFocus

放射良心

規言劃政

社工復興運動 Reclaiming Social Work Movement

量心思政 Surveyor Conscience