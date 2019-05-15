【消委會】外傭視像面試造假　中介串通出貓　翻譯通水扮識廣東話

本港不少中產家庭會聘請外傭照顧家中小孩及長者起居，惟外傭水平參差令不少僱主頭痛。消委會引述投訴個案指，有僱主反映，招聘時指明新女傭需懂簡單廣東話及做家務，惟外傭來港上任後，表現與履歷不符，最終揭發涉事公司於視像會議面試過程中，透過翻譯向女傭「通水」造假，有欺騙之嫌。 此外，有市民聘請外傭的過程經歷不少阻滯，屢次申請不成功，亦不獲退款。消委會表示，消費者往往相信外傭介紹所的專業，依靠其提供的資料來甄選傭工及辦理手續，促請業界改善服務質素，加強與消費者的溝通，並就核查外傭履歷做好把關工作。

有僱主反映，要求新女傭懂簡單廣東話及家務，惟上班後，表現與履歷不符，最終揭發涉事公司於視像會議面試時，透過翻譯協助女傭面試「出貓」造假，有欺騙之嫌。（資料圖片/非為涉例子的外傭）

過去3年 接獲668宗涉外傭中介投訴

消委會過去三年共接獲668宗涉及外傭中介服務的投訴個案，而去年就有193宗，當中31宗為銷售手法，包括誤導外傭到埠工作日期、教唆外傭說謊或離職；30宗服務延誤、15宗價格或收費爭拗、及105宗服務質素和態度惡劣。至於今年首4個月則接獲70宗相關投訴，比去年同期少2宗。

家中育有嬰兒的譚先生，到外傭介紹所挑選一位在履歷中表列明有照顧嬰兒經驗、懂得烹飪及廣東話，評分為良好的印傭，希望聘請她為家務助理，減輕太太的的重擔。其後中介公司相約譚到辦公室，以視像會面為女傭進行面試。

譚先生指，當時印傭面試時能夠以廣東話簡單對答，加上略懂英文單字，認為合適並即時便落實聘用，費用為10,980元，看來一切非常順利。可是，該印傭正式上班後表現「判若兩人」，連「洗衫」、「煮飯」、「清潔」等基本常用字眼都聽不懂，他和太太要耗費心力教導，溝通更非常吃力。最終譚氏夫婦要大費周章，使用應用程式將工作指示翻譯成印尼語。

視像面試時懂廣東話 全因有人在鏡頭外「通水」

但為何能回應面試時，卻能以廣東話、英語對答？譚先生開始懷疑印傭履歷的可信性，再次詢問視像會面時所問的同樣問題，這次印傭卻完全不明白，該女傭最終向如實告知，視像會面時根本聽不懂問題，由於鏡頭背後有一個顯示器，即時為她翻譯答案及顯示廣東話拼音，令她在「通水」之下順利過關，獲得聘用。譚先生得知面試過程「造假」後非常生氣，要求外傭公司解釋，該公司卻推説對視像會議由印尼一方的公司負責，聲稱香港辦事處對此全不知情。

其後，譚先生向消委會投訴印傭表現與履歷不符，直斥視像面視的鏡頭外竟有即時翻譯，根本是欺騙消費者，惟中介公司卻推諉責任，要告誡公司及要求退款。該僱僱公司負責人表示，曾與譚先生商討解決方法，稱只提出給予八折優惠更換女傭，消委會再度調停，公司堅拒退款，只同意提供再優惠的七折優惠更換女傭，譚先生指經已終止與該名印傭合約，亦不會接納僱傭公司方案，消委會故建議考慮入稟小額錢債審裁處解決。

「百分百退款」限制多多 不成功也要收費

此外，外傭中介的「百分百退款」條款，往往能夠吸引不少消費者，惟當中涉不少限制，例如有不少消費者或會以為申請不成功便可以退款，但有個案的條款訂明，退款保障雖適用於未能成功申辦工作簽證之女傭，但原來客戶須要提供在其他僱傭中心成功申辦工作簽證，才可退款，一旦客戶未能符合訂明的苛刻條件，中介往往會籍機當作不予退款的理據。

消委會指，消費者聘請外傭時，應向外傭介紹所再三確認於甚麼情況下可以選擇退款或更換外傭，查問有否訂立保障期及額外收費等安排。（資料圖片）

消委會：準僱主應再三確認退款安排

另外，外傭介紹所一般負責代辦申請外傭到港的手續，倘若外傭已到港履新，及後出現工作表現不理想或其他行為問題，外傭介紹所有機會只能夠提供有限度的協助，例如提供培訓或安排以優惠價更換外傭，消費者未必能夠因此要求退款或無條件更換女傭。

僱主亦有責任看清「百分百退款」條款

研究及試驗小組主席譚鳳儀提醒，僱主在簽訂合約時須看清楚「百分百退款」條款。而在視像面試期間，僱主可多加留意外傭在作答時眼光是否四圍望，及多問各類型問題。

消委會總幹事黃鳳嫺表示，僱主在提出個別要求時，可具體列明細項，如英文流利，可寫明需要提供相應證書等。此外，現時有《僱用外籍家庭傭工實用指南》給業界跟從，惟落實情況有落差，呼籲業界應做好把關，及勞工處加強執法，「消費者舉報後應加快執法處理，或者用放蛇方式了解情況等。而消費者亦不要怕麻煩而減少舉報，因《商品說明條例》亦包含海外僱傭問題，個案可報海關。」

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