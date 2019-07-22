廚師聲稱見少女想摸其胸　拉事主到後樓梯非禮未果　認罪候判

曾因非禮校服少女被判教導所的年輕廚師，事隔4年後又再犯案，他聲稱兩次不同情況下遇見兩名17歲少女後，都想摸她們胸，故便尾隨她們，並欲拉她們到後樓梯非禮，惟兩次均因事主大叫下成功逃脫。警方追查後於去年10月將廚師緝拿歸案。廚師今（22日）於區域法院承認2項企圖非禮罪，法官先為他索取精神科及心理報告。

被告阮仲軒在區域法院承認兩項企圖非禮罪。（資料圖片）

被告阮仲軒（22歲）承認於2017年3月6日及2018年10月12日在藍田企圖非禮女子X及Y。

事主X遭笠頭掩口險被拖走

案情指，17歲女事主X於2017年3月6日凌晨從觀塘獨自乘小巴回家，到藍田時已發現被告一直尾隨到其所住大廈，並與她共乘同一升降機，X步出升降機後，便即遭被告用衣服笠頭，又掩著其口，意圖拖走她，X掙扎大叫始能逃脫，X事後向社工透露事件，並於2017年3月8日報警。

事主Y大叫驚動鄰居逃脫

而另一女事主Y事發時也是17歲，被告當晚在工作地點外撞到Y，當時Y穿著校服，被告又重施故技，一直尾隨她至所住大廈，Y步出升降機，走到家門正準備開門時，被告突然衝向她，並從後掩著她的眼及嘴，欲拖Y到後樓梯，Y大叫求救驚動鄰居，才得以脫身，事後Y亦報警求助。

被捕後稱想摸事主胸

警方經調查後，終於在2018年10月19日拘捕被告，被告在警誡下指看到兩名女事主後，因想摸她們的胸部，所以一直尾隨二人打算下手。

控方透露被告有與本案相類似的案底，翻查資料，被告於16歲時已曾尾隨身穿校服的14歲少女歸家，並將她推到大廈防煙門外，非禮她的下體約10秒，最終被判入教導所。

案件編號：DCCC175/2019