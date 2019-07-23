【元朗黑夜】拍白衣膊李漢民從警電話簿消失　八鄉指揮官變無名氏

元朗周日（21日）發生白衫人士追打市民事件。日前網上有片段流出，八鄉分區指揮官李漢民曾向一眾白衣人溝通，期間更曾拍其中一人膊頭，又向他們表示：「心領嘅」，引起社會嘩然。 不過，根據政府電話簿資料今日(23日)顯示，卻見警方「八鄉分區指揮官」一欄的姓名變成「-」號；而李漢民同名同姓者則為警察電訊督察 （海事支援）3。《香港01》記者在政府電話簿搜尋「李漢民」，只發現一位同名同姓者任此職位，惟當記者致電其辦公室電話時，一名女士回應稱，此「李漢民」並非傳媒報道的李漢民，並稱警務處內有多名「李漢民」。 《香港01》已向警察公共關係科查詢李漢民是否已調職或停職、任警察電訊督察 （海事支援）3者是否其本人，暫未獲回覆。

八鄉分區指揮官李漢民（右），被港台記者追問「遲到」原因，回稱：「我睇唔到錶呀，Sorry呀！」（網上影片截圖）

記者查問「遲到」原因 曾稱：睇唔到錶

周日元朗站有多名白衣人手持武器追打市民，警方遲遲未有現身，引起市民不滿。事後有記者曾查問場警察「遲到」原因，李漢民卻稱：「我睇唔到錶呀，Sorry呀！」

此外，網上亦有影片流出，李漢民當日曾帶領多名警員與一群白衣人談話，白衣人曾指：「而家趕晒（市民）上車未先？佢哋唔走畀我哋趕佢走」，李漢民曾拍其中一名白衣人膊頭，又安撫他們，說道：「唔使擔心，okay？」

從政府電話簿所見，八鄉分區指揮官已懸空，其網站的最後更新日期為昨日（22日）。（政府電話簿網站） 網站更新日期為7月22日 不過，從政府電話簿所見，八鄉分區指揮官一欄的姓名已經懸空，不見李漢民的名字，而網站的最後更新日期為昨日（22日）。 記者曾從政府電話簿搜尋，發現「李漢民」現任職海事支援的警察電訊督察，而電話簿中的尋找結果只得一個「李漢民」，未見其他名為「李漢民」的人士任職政府。 記者今早致電「李漢民」辦公室，當電話接通後，由一名女士接聽。她指，「李漢民」今日外出執勤，但強調他並非近日傳媒報道的八鄉分區指揮官李漢民。 該名女士又稱，警務處有多個「李漢民」，並著記者不要再致電查問。