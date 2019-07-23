【元朗黑夜】抗議警方對暴力坐視不理　過百中大醫科生簽罷課聯署

社會新聞
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一批中文大學醫學院學生於網上發起聯署、罷課，抗議警方於7月21日晚於上環衝突中使用過度武力，以及同日晚上對元朗白衣人打人事件坐視不理。聯署指，為表達不滿，將響應不合作運動，呼籲學生罷課直至政府和警方作合理交代。根據聯署，截至昨日（22日）晚上10時33分，已有131名中大醫科生聯署。

中大醫學院表示尊重學生的選擇及表達意見的自由，希望學生無論在任何情況下，都要注意安全，好好保護和照顧自己。

中大醫科生響應不合作運動聯署截圖。（網上圖片）

另外，在社交網站Facebook「CUHK Secrets」專頁，流傳有中大醫科生戴頭盔上課的圖片。

聯署指出，7月21日晚上警方於上環與示威者衝突，出動催淚彈、橡膠子彈驅散示威者，事後亦未就使用過份武力作出解釋。針對元朗白衣人打人事件，聯署指「警方對元朗連串暴力事件坐視不理，讓不法之徒逍遙法外，造成公眾恐慌，有責任就其失職行為向市民交代。」

聯署指，「眼見社會出現不公不義，我們不能再保持沈默」，亦不願見到社會暴力橫行，因此宣布透過不合作運動表達不滿，並呼籲學生罷課或在課室外表達訴求，直至政府和警方就連串暴力事件作合理交代。

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