【元朗黑夜】抗議警方對暴力坐視不理　過百中大醫科生簽罷課聯署

一批中文大學醫學院學生於網上發起聯署、罷課，抗議警方於7月21日晚於上環衝突中使用過度武力，以及同日晚上對元朗白衣人打人事件坐視不理。聯署指，為表達不滿，將響應不合作運動，呼籲學生罷課直至政府和警方作合理交代。根據聯署，截至昨日（22日）晚上10時33分，已有131名中大醫科生聯署。

中大醫學院表示尊重學生的選擇及表達意見的自由，希望學生無論在任何情況下，都要注意安全，好好保護和照顧自己。