【逃犯條例】獨立調查委員會權力不大　葉劉：查不到真相

逃犯條例爭議持續至今，行政會議被指未有反映民意。部分行會成員今日（22日）會見記者，有記者問行會有否需要總體辭職來組織合民意的行會，行會召集人陳智思指，非官員守成員由特首委任，特首可於任何時間更換。 至於會否建議成立獨立調查委員會，行會成員、新民黨主席葉劉淑儀表示，獨立調查委員會的權力不大，只可傳召證人給予口供，但對於白衣人打人、荃灣有爆炸品、疑有外部勢力介入等問題，都「查不到真相」，因這些問題涉及刑事，必須要由警察作出調查。

有記者問行會有否需要總體辭職來組織合民意的行會，行會召集人陳智思（右二）指，非官員守成員由特首委任，特首可於任何時間更換。（張浩維攝）

行會成員今日隨特首林鄭月娥後會見記者，屬罕有安排。行會召集人陳智思發言亦先提及中聯辦被損毀事件，指塗污國徽行為絕不接受，不只影響香港，亦影響與國家的關係。至於元朗連串打人事件，他認為一連串絕非香港人應作的行為，指香港是公認安全的城市，但近月讓人看到社會矛盾，終以武力處理，令人痛心。他強烈譴責所有行為，希望警方捉到施暴人士。

被問及風波發展至今，行會責任所在，有否需要總體辭職來組織合民意的行會，陳智思指，非官員守成員由特首委任，特首可於任何時間更換。他認為，非官守成員一向以輔助性質在各自範疇向特首提供意見，「大家關心，香港市民關心同我哋行會非官守成員一樣都係關心同一議題」，他希望盡快能處理爭拗，未來會繼續在各自範疇向特首提供意見。

至於會否就元朗連串打人事件成立獨立調查委員會，陳智思認為，警方要調查因由，看事情發展才決定。葉劉淑儀稱，獨立調查委員會的權力不大，只可傳召證人給予口供，但對於白衣人打人、荃灣有爆炸品、疑有外部勢力介入等問題，都「查不到真相」，因這些問題涉及刑事，必須要由警察作出調查。她認為，對於整場風波的始末，政府雖然需要作出了解，但認為政府亦會深刻檢討。