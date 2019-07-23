【元朗黑夜】前線醫生聯盟轟施襲者「泯滅人性」　強烈譴責暴徒

元朗周日（21日）有大批白衣人以武器追打市民。前線醫生聯盟今日（23日）發表聲明，表示就事件強烈譴責，又形容有關人士為暴徒，於港鐵元朗站對途人無差別施襲，使多名市民受傷，包括長者及孕婦，批評行為「泯滅人性」。 聯盟又指，希望政府能順應民意，作出適當行動，以平息平民怨憤，避免撕裂加劇。

元朗站，數十名身穿白衣男士手持雨傘及竹枝，衝上月台追打身穿黑色衣服的人士。（香港01記者攝）

前線醫生聯盟發出聲明，稱在本周日晚上，多名白衣暴徒手持武器，在元朗站肆意對途人無差別施襲，當中包括長者及孕婦，令多名市民受傷。他們說，有關行為對現場人士造成實際傷害，「泯滅人性」的行為亦為市民帶來恐懼。

聯盟又指，有關人士在事後全數離開現場，目前只有少數人士被捕，期望警方能秉公執法，避免令更多市民受傷。

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感謝消防救護及時趕到

聯盟又指，衷心感謝消防救護團隊緊守崗位、不怕危亂，並在重要關頭及時趕到現場，不論身份施予救援，使傷者得到適切治療。聯盟指出，救護團隊在危難中保持高度專業，值得市民稱許。

警方應減少不必要戒力

聯盟又指，警方於中環同日，發出30多發橡膠子彈或布袋彈，令多人受傷。他們呼籲雙方保持克制，警方亦應減少對任何人士使用不必要武力。

他們呼籲受傷的市民及早尋求適當治療，以免傷勢加劇，醫護同事亦要嚴守保護病人私穩。