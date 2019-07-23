【元朗黑夜】撤藤條教仔論　石鏡泉與白衣人割席：將兇徒繩之於法

大批穿著白衣人士，於周日（21日）闖入港鐵元朗站月台，以藤條、長棍、鐵通「無差別」追打市民。而在早一天，《經濟日報》副社長石鏡泉出席「守護香港」集會時，曾揚言應以藤條及水喉通「教仔」，結果一語成讖，惹起市民發起罷買《經濟日報》及同系刊物的行動。 事後，石鏡泉在周一（22日）發表道歉聲明，並撤回「藤條教仔論」外，今日（23日）再於《經濟日報》同系的免費報《晴報》專欄內與施襲的白衣人割席，形容事件為「無法無天的暴行」，並要求警方盡快將兇徒繩之於法。

《香港經濟日報》副社長石鏡泉出席撐警集會時，曾揚言「教仔」應用藤條及水喉通。他昨晚發表道歉聲明，並撤回有關言論。（HKU Space相片）

香港《經濟日報》副社長石鏡泉今日（23日）於《晴報》專欄內，以「放下仇恨 重建和平」為題，批評當日元朗事件的襲擊者「目無法紀、傷及無辜、令人髮指」，又斥襲擊者傷及無辜，令元朗、屯門區的居民生活在暴力的陰影下。他認為暴力非解決問題的選項，政府應責成警方將兇徒繩之於法，並交代當晚元朗無警察在場的原因，及追究責任。

+ 18 + 17 + 16

暴力源頭為反政府的示威

不過，他在文中稱暴力的源頭為反政府的示威，為新界區的暴力襲擊事件「提供了合適的土壤和溫度」，形容當日遊行「依照過往劇本演出」。他又批評警方在周日晚上於中聯辦外布防薄弱，有別於過往於政總及警總的布防，認為「是一大失策」。

經濟日報今日登出石鏡泉的道歉聲明。

近日暴力的源頭來自反政府示威 石鏡泉《晴報》專欄

石鏡泉上周六（20日）出席「守護香港集會」時，曾揚言「教仔」應用藤條及水喉通。他其後於周一（22日）發表道歉聲明，表示「撤回之前的藤條與軟膠通言論，並對該言論所引發的各種不便及不安，「向社會、同事作出最真誠道歉」。