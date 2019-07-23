【元朗黑夜】7萬名專業人士聯署斥官員「無能無賴」　促林鄭下台

就元朗區日前發生的無差別襲擊市民事件，一群跨界別的專業人士發起聯署促請政府捉拿凶徒，並要求林鄭下台。截至今日（23日）中午12時已獲逾7萬人具名聯署，當中包括大學教授、教師、醫生、大律師、社工、工程師等界別。 聲明直斥特首林鄭月娥與司局長的記者會荒謬，直指「如此無能署長如此無賴局長，枉費香港納稅人金錢去豕養」，應立即下台，又認為無情政府無視市民，大眾更要相互守護，以行動充權。

（聯署網站截圖）

發起聯署的人士包括醫生、律師、教授、社工等界別人士，由昨日（22日）發起至今日中午已獲逾七萬人具名聯署。聯署聲明形容元朗的事件是「暴徒恐襲」，斥警察對已預先張揚的暴行視若無睹，一眾無辜市民受驚受傷。

聲明批評特首林鄭月娥率司局級官員見記者，無法辯解警方任由暴徒向手無寸鐵市民施襲的嚴重怠工失職，亦無法提供元朗的警力數據，直指是「荒謬」。聯署聲明指出，「如此無能署長如此無賴局長，枉費香港納稅人金錢去豕養」，應立即下台；同時斥特首拒絕承認迴避港人訴求是今日社會衝突之源，回應「令市民越聽越憤怒」。

聯署人認為，香港在無能政府無作為的管治下面對前所未見的困境，市民大眾更要相互守護、以行動去充權。聲明末端重申「撤回修例、撤消612暴動定性、成立獨立調查委員會、停止濫捕濫控抗爭者」等訴求未落實、無問責官員下台、元朗凶徒未就擒等現況，聯署仍然繼續。