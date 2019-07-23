【元朗黑夜】王喜撰文炮轟盧偉聰安排多漏洞　並提出應變方案

一批白衣人於週日（21日）手持木棍、鐵通等凶器闖進元朗西鐵站使用暴力，無預警地怒打大批乘搭西鐵的市民，震驚全港。事件中造成多人受傷，但警方卻遲遲未有到場救援，更被質疑對黑社會暴力視若無睹，惹起社會一片罵聲。 昨日（22日）警務處處長盧偉聰聯同特首林鄭月娥以及多位政府高官召開記者會，解釋當時因警隊全力將人手調配到港島區的大型示威活動，而導致人手不足，無法兼顧元朗暴力事件，更望市民能夠諒解，引起社會更大的罵聲。在入行前擔任警察的王喜一向關注社會事件，連日來連番在社交網站發聲，昨晚（22日）他在Facebook炮轟盧偉聰的解釋根本不合理。

就元朗的打人事件，警方的處理手法備受質疑。（張浩維攝）

王喜指責一哥身居高位，但人手調配安排諸多漏洞：「盧偉聰，你話21號晚唔夠人手調去元朗。得罪講句：出糧三萬人，應急就無人？！考考你呢位坐响（喺）HQ（香港警察總部）頂樓嘅警務人員，知唔知粉嶺PTU（機動部隊）訓練之一，就係emergency turn out（緊急出動）呢？佢哋雖然叫做受訓，但唔係RPC（學警），個個响（喺）環頭都係出類拔萃嘅精英嚟嘛，起碼叫做拉過人，上過court（法庭），比（畀）過口供，識得寫caution statement（ 警誡供詞 ） ，俗稱熟手技工，做乜唔調動佢哋呢？」

王喜連日來在社交網站為社會發聲。（WONG HE 王喜Facebook）

王喜發文炮轟盧偉聰的辦事能力。（WONG HE 王喜Facebook）

王喜繼續道：「嫌粉嶺蓬瀛仙館去元朗遠？咁你咪reform（重組）EU NT（新界北及新界南衝鋒隊） 或者T NT（ 新界北及新界南交通部 ）做一個company（團隊），157人，個個column box（ 器械箱） 要乜有乜，胡椒噴霧、橡膠子彈乜武器都有，應付果（嗰）200人，綽綽有餘啦。唔好畀機會我呢種放低張warrant card（委任證）廿七年嘅市民喺你面前指指點點啦，好冇？」

王喜在入行前曾擔任警察。（WONG HE 王喜Facebook）

王喜寄語一哥盧偉聰能夠好好反省過錯，希望能做回一個「保護他人生命及財產」的警察：「今年係香港成立嘅警隊175週年喇。人類歷史上，現存無幾多隊㗎，好好睇睇，帶番好班細嘅，執番正隊兵，做番「保護他人生命及財產」嘅警察，作為警隊175週年嘅紀念，好冇？你係一個叻仔，我對你有信心。」

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