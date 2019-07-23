【元朗黑夜】馬會回應DQ何君堯會籍：倘令聲譽受損　可採紀律行動

港鐵元朗站大批白衣人襲擊市民事件，由於有片段拍攝到立法會新界西議員何君堯與多名白衣人握手，令他成為眾矢之的，但他昨早已公開否認有份策劃。有賽馬及評馬界代表發起聯署行動，要求香港賽馬會取消何君堯的馬會會員會籍，以及將他的名下賽駒「天祿」即時退役，以免令市民認為馬會有意包庇權貴鄉黑。 馬會傍晚回應查詢時表示，馬會一向有既定政策處理會員操守事宜， 如馬會董事認為某會員違反任何馬會規則、或其任何行徑或行為，令其不適合作為馬會會員或令馬會的利益、形象或聲譽受損，馬會董事可對該會員採取紀律行動。 不過，馬會強調該會一貫政策，是不會評論個別情況。

何君堯昨日在記者會中，否認有份策劃港鐵元朗站白衣人攻擊市民事件。（張浩維攝）

對於賽馬及評馬界代表聯署的兩項要求，其中取消何君堯的馬會會員會籍方面，按現時馬會政策，除非是干犯刑事罪成者才會被褫奪會員資格，如前政務司司長許仕仁及澳門被判刑事罪成的商人羅傑承，其中後者在未有上訴結果便已被終止會籍，有指是因事件涉及損害香港賽馬會形象的因素。

不過，曾擁有前馬王「軍事出撃」的羅傑承，當時早已把兩匹愛駒「軍事出擊」及「軍事機密」，轉名至當時仍是其妻子的梁芷珊名下。

「天祿」3人合夥擁有 最多變2人毋須被迫退役

另外，馬會過去也曾因會員行為不檢理由，採取暫停會籍的懲罰措施。2011年底馬會曾暫停當時屬遴選會員的前港交所行政總裁鄺其志的資格及會籍一年，當年有指鄺其志在山光道跑馬地會所泳池游泳時，與商人劉鑾雄長子劉鳴煒發生碰撞，劉被人按著頭部進入水中，他事後先後向馬會投訴，馬會經查證發現表證成立，裁定投訴成立，暫停鄺其志的會籍一年。

至於聯署提出要求何君堯的名下賽駒「天祿」即時退役，「天祿」是何君堯、何偉誠與李星強三人聯名擁有，按照馬會慣例，縱使何君堯一旦被取消馬會會員資格，馬會不會要求「天祿」即時退役或公開拍賣，而是要求該駒由三人聯名變為兩人聯名擁有。