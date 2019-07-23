【逃犯條例】國際商會讉責兇徒元朗站襲市民　促設獨立調查委員會

反對《逃犯條例》修訂的風波持續超過一個半月，繼香港總商會發昨日發聲明促政府回應市民四大訴求後，國際商會香港區會下午（23日）亦發表聲明，讉責周日晚有一羣兇徒在西鐵元朗站一帶恣意襲擊市民包括記者，直言情況「令香港法治之名，淪為笑柄」，呼籲行政長官踏出第一步，成立獨立調查委員會，認為調查結果將有助澄清反修例事件的問題和過程，既有利解決香港目前面臨的困境，亦可促使社會各階層回復和平。

反對《逃犯條例》修訂的風波持續超過一個半月，香港總商會及國際商會均先後發聲明，促請政府成立獨立調查委員會徹查事件。（盧翊銘攝/資料圖片）

國際商會：元朗襲擊事件 港法治淪笑柄

國際商會香港區會繼於今年五月發表聲明，批評港府倉卒修訂《逃犯條例》後，今日再就此發表聲明。國際商會指，深表關切其後在社會上引起的爭議、對抗和騷亂，已知悉政府決定暫緩該條例草案。

聲明指，雖然欣賞各個階層的香港市民因應該條例草案而舉行大規模、大致和平及有秩序的示威遊行，但對於警方與示威群眾之間多次發生衝突，現場報導的媒體記者遭受粗暴行為，令商會深感憂慮。

國際商會指，這個問題已對香港造成非常嚴重的影響，包括社會撕裂、市民長期處於焦慮和不滿的境況中，商界的信心亦因而削減。另一方面，商會讉責周日晚一羣兇徒在西鐵元朗站一帶恣意襲擊市民包括記者，「令香港法治之名，淪為笑柄。」

應調查社會分化原因

國際商會指，不能讓這種狀況繼續去損害香港，呼籲行政長官成立一個由司法機關法官領導的獨立調查委員會，檢討導致社會分化的各種成因，包括提出該建議修訂條例草案的方式、公眾諮詢、立法、執法等程序， 以及其後市民、政府和警方作出的回應。

商會指，相信獨立委員會的調查結果將有助於澄清有關的問題和過程，既有利於解決香港目前面臨的困境，亦可促使社會各階層回復和平，同時使政府與香港市民能夠同心努力保障香港在國際貿易、投資及金融服務方面所扮演的角色，促進香港整體的福祉。

國際商會香港區會發聲明，讉責周日晚有一羣兇徒在西鐵元朗站一帶恣意襲擊市民包括記者，直言情況「令香港法治之名，淪為笑柄。」（資料圖片）

東華三院：政府要加強各界溝通

另外，東華三院今日亦發表聲明指，就近日本港不同地區發生的暴力行為，導致多人受傷，東華三院表示感到痛心和震驚，並指有關暴力愈趨激烈，市民大眾極表擔憂，當中有學生及年輕人的情緒、身心及安全備受影響，其傷害已蔓延至社會不同角落。

東華三院指，不願見到持續的暴力行為，引致政府與市民、市民與市民之間失去信任，互相分化，以及社會公義的核心價值被扭曲和蠶食，並對目前人心惶惶及社會不安的處境，深表悲痛及關注，強烈呼籲立即停止所有暴力及違法行為。

東華三院呼籲特區政府繼續肩負維護香港市民福祉的責任與承擔，加強與社會各界的溝通，並積極回應市民的訴求，帶領社會走出現時的困局。東華三院指，期望警方能盡快處理有關暴力事件，維持社會治安及秩序，阻止再有同類暴力事件發生，守護香港市民的各項權益。

東華三院在聲明中指，希望事件中的傷者早日康復，並呼籲社會各界能以理性和平的方法表達意見，並以合法及客觀持平的態度處理分歧，攜手建立和諧社會。