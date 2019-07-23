【721遊行】警方事後檢獲汽油彈、改裝長矛、椏杈︰絕不姑息暴力

警方今日（23日）在Facebook專頁發布影片，就周日（21日）在西環的示威佔路，譴責示威者比以往更暴力。警司劉肇邦提到警方在上環清場被示威者多次衝擊防線，形容當日上環示威者「行為比起以往更加暴力，除了向警員掟磚頭，甚至使用汽油彈同縱火等等。」他指這些行為嚴重威脅在場人士的安全，並指警方事後檢獲不同證物，包括汽油彈、由雨傘及行山拐杖改裝成的「長矛」、天拿水、玻璃樽、拆毀的路牌、彈珠及椏杈等。

警方展示7.21上環清場後檢獲證物︰

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警方今日（23日）在Facebook專頁發布影片，重申對「在元朗及上環發生的暴力事件，警方予以強烈譴責，承諾必定盡最大努力，將涉案施襲者繩之於法。」澄清21日元朗暴力事件引發的公眾疑慮後，亦於同一條影片講述同日在西環的示威佔路，譴責示威者比以往更暴力。

在7月21日遊行後，示威者聚集在西環和上環一帶，警方需發射催淚彈和橡膠子彈驅散清場。劉肇邦指，有客貨車司機駛經中環時，被示威者阻塞去路及圍毆，客貨車遭嚴重破壞，包括全車玻璃、車門都被毀壞。他提到警方在上環清場被示威者多次衝擊防線，形容示威者「行為比起以往更加暴力，除了向警員掟磚頭，甚至使用汽油彈同縱火等等」，這些行為嚴重威脅在場人士的安全。

警方影片亦展示不同相片，指警方事後檢獲不同證物，包括汽油彈、由雨傘及行山拐杖改裝成的「長矛」、天拿水、玻璃樽、拆毀的路牌、彈珠及椏杈等。劉肇邦指，「警方絕不姑息任何暴力行為，呼籲大家以和平、理性表達訴求。」