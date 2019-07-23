【元朗黑夜】父母山墳被毀　何君堯籲破壞者自首：咁樣玩法無益嘅

立法會議員何君堯父母墳墓今（23日）遭人毀壞，被噴上黑油及墓碑受損。何君堯下午到場了解情況，他指今次事件人神共憤，呼籲破壞者自首，「有咩問題可以嚟同我慢慢傾，唔需要搞我已故父母墳頭」，又指於網上討論區傳遞恐嚇訊息的人士都要想清楚自己的行為。

何君堯到場了解事件。

立法會議員何君堯於周日（21日）晚西鐵元朗站多名白衣人襲擊市民事件後，被指與白衣人合照握手，引起市民不滿，昨今兩日均有市民到何君堯位於荃灣、屯門及天水圍的辦事處抗議，其中位於荃灣的辦事處玻璃被拆毀。至今日網上流傳出何君堯已故父母，位於良田村墓園的山墳，懷疑被人毀壞，其中母親墓碑被人搬起，另外兩個墓碑被人噴上黑油及放上花枝，牆壁及地面亦被噴上「官黑勾結」、「何君堯孝子」及粗口字句。

籲行兇者自首

何君堯及數名親友下午到場了解情況，神色凝重。何君堯之後向在場傳媒表示，華人文化要孝順父母，「有咩問題可以嚟同我慢慢傾，唔需要搞我已故父母墳頭」，他指今次事件人神共憤，呼籲破壞者自首，稱如果自首他及父母都會原諒對方，「爛咗野可以修復，如果你心靈係咁邪惡，對你無好處」。

何君堯：天地有正氣

何又表示現時於連登（討論區）上傳遞恐嚇訊息的人士都要想清楚，所做行為會帶出什麼含意，「呢啲係咪我哋要嘅民主質素？人間正道是滄桑，天地有正氣。我雖然好嬲，但仍然以最平復嘅心，呼籲大家要停喇，唔好再咁樣玩法，無益嘅」。隨後何君堯登車離開。