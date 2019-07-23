【元朗黑夜】何君堯祖墳佔水庫地約千呎　建制派譴責拆墳促警追究

被指曾與元朗白衫人握手的立法會議員何君堯，其父母墳墓今日（23日）遭人毀壞，被噴上黑油及墓碑受損。連登有網民稱，被毀的何君堯祖墳，疑並非位於政府合法殯葬區內，涉非法佔用政府土地，而且祖墳部份位置更涉侵佔屯門北食水配水庫用地。 記者對比殯葬區圖及配水庫位置圖，發現何君堯祖墳位置，確實有約六成面積侵佔屯門北食水配水庫用地，其餘位置就位於政府合法殯葬區內。記者就此致電何君堯，惟他未有接聽。之後記者再以通訊軟件聯絡他，仍未獲回應。 另外，何君堯父母墳墓遭不知名人士毀壞，39名建制派人士發聲明譴責有關暴力行為，斥責拆墳者用意惡毒無比，天理難容，要求警方嚴肅追究。

（香港01製圖）

何君堯父母墳墓遭不知名人士毀壞，其父母墓碑被噴上黑油及毀壞，39建制議員發聲明，指何君堯受到激進暴力分子的惡意針對，包括在網上公開家人個人資料、辦事處遭破壞圍堵、破壞其先人墓地等。建制議員斥責這些行為卑劣，用意惡毒無比，是香港法律及社會道德不能容許的，認為是天理難容，並要求警方嚴肅追究犯事者。

實政圓桌田北辰未有參與聯署，自行另發聲明譴責，指破壞墓碑與傷害何議員本人身體無異，猶有過之。並向何君堯致以深切慰問。

何君堯父母的墳地，部分（藍色部分）位於認可殯葬區（紅框）之外，並進入了毗鄰政府的配水庫範圍。（地政總署地圖）

另外，今日（23日）晚上有網民於「連登」論壇，發表貼文指今日被不知名人士破壞的何君堯祖墳位置，涉嫌位於政府合法殯葬區外，屬非法佔用官地，而且祖墳部份位置更涉侵佔屯門北食水配水庫用地。網民之後寫電郵向地政總署舉報，要求跟進。

記者核實：侵屯門北食水配水庫用地900平方呎

位於屯門北食水配水庫用地的何君堯祖墳，鄰近山景邨，佔地約1500平方呎，鋪有石磚，十分豪華。然而記者對比殯葬區圖及配水庫位置圖，當中確實有900平方呎位置，位於屯門北食水配水庫用地之內；其餘位置，即其父母的墓碑位置，就位置殯葬區內（見下圖）。

本港1983年起推「山邊殯葬政策」，預留520個認可殯葬區，供原居民身故後下葬。原居民可以向民政事務總署申請，在政府土地中的「認可殯葬區」安葬先人，否則即屬違法。

申訴專員於2015年12月曾批評民政處及地政處均不會派員實地視察身故原居民的下葬位置；加上認可殯葬區並不設界線標記，因此下葬位置可能與申請時所示不同，甚至或會「 出界 」，在認可殯葬區以外。

地政總署經常提醒公眾，切勿未經許可佔用政府土地。如因不合法佔用政府土地而違反《土地（雜項條文）條例》（第28章）（條例）第6（4）條，可被刑事檢控。