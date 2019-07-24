【逃犯條例】行政人員致特首公開信：獨立調查委員會是社會公約數

一群自稱為專業和企業行政人員，今日（24日）在兩份免費報紙《頭條日報》及《晴報》刊登廣告，並進行網上聯署，向特首林鄭月娥發公開信，期望政府能「經一事、長一智」，展現施政新風、解市民所困。據有份參與聯署的人士表示，他們昨日已把信件電郵予特首，並指林鄭即使有苦衷，最終不能撤回，亦希望她可以公開解釋原因。 聯署建議，政府應表明撤回修訂《逃犯條例》，並成立獨立檢討委員會，調查事件的前因後果。他們又提議，監警會調查對警方的投訴時，可諮詢獨立檢討委員會主席。考慮警隊士氣等社會因素，不應排除所有選項，包括起訴和特赦。

過去爆發多場大規模警民衝突，警方被批評濫用暴力。（資料圖片/余俊亮攝）

聯署者稱任地產、金融等企業高層

聯署人之一的何小姐接受《香港01》訪問時指，他們現時均在不同企業擔當高層職位，包括地產、金融、零售等，大部份人工作40至50年。她坦言，這是他們首次發出公開信，昨日已電郵予特首。

她說，本來他們都是社會的沉默的一群，但見到社會近日的紛爭，決定亦要發聲。她又指，公開信的兩大重點是撤回修訂及成立獨立調查委員會，雖然明白有關意見會為政府「添煩添亂」，但期望政府能盡快回應，即使林鄭月娥有苦衷，最終不能撤回，亦希望她能解釋原因。

公開信指出，他們是一羣一直保持沉默的專業和企業行政人員，在香港土長土長，來自多個行業，部分人更已屆退休或半退休之齡。

他們稱，香港就修訂《逃犯條例》引起的一連串政治動盪，人與人之間更出現極大的矛盾仇恨，甚至做成街頭暴亂、年青人輕生等，作為代表社會上不少數但沉默的人「不得不站出來」，冀為社會降溫。

應表明撤回修訂

公開書指出，特首表明撤回《逃犯條例》修訂，是最簡單直接的表態，相信能能即時冷卻大多數市民的怨氣，以彰顯政府「虛心施政亅的承諾和決心。

成立獨立檢討委員會

同時，他們認為，政府至少要成立獨立檢討委員會，主席可由退休法官擔任，可考慮詳盡報告《逃犯條例》修訂的前因後果、客觀分析社會的抗爭事件、提出解決方法等，以建議未來如何防止類似事件。

他們又指，在97回歸前，當社會發生類似事件後，政府亦會成立有關委員會。

監警會可諮詢委員會主席

至於「收回暴動定性」、「釋放所有被捕示威者」等訴求，公開信指出，有關建議可由委員會提出，供特首考慮。

另外，他們又建議，監警會可諮詢委員會主席，按機制處理警方濫暴濫權的投訴，並作出報告。不過，他們認為要考慮其他社會因素，例如警隊士氣等，亦不應排除所有選項，包括起訴和特赦。