香港政府修訂《逃犯條例》引起極大爭議,愛爾蘭外交及貿易部(Department of Foreign Affairs and Trade)上周二(16日)更新旅遊警示,香港及澳門的旅遊安全級別顯示為「高度警戒」(High degree of caution)級別,並呼籲愛爾蘭民眾避免前往金鐘等地。