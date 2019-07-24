【元朗黑夜】網民籲「光復元朗」　嶺大：安全為由取消週末校友日

元朗周日（21日）市區及西鐵站出現大批白衫人士，無差別地追打途人，致多人受傷。除了大型商場YOHOMALL型點宣布提早終止商場推廣活動外；嶺南大學亦公布，鑒於近日元朗發生的暴力事件及本周末或有「光復元朗」遊行，考慮到校友、學生及同事安全，決定取消周六（27日）及周日（28日）舉行的校友日活動。 但有嶺大校友向傳媒發採訪通知，表明嶺南人將依舊在周六回校相聚，向校方表達希望罷免何君堯校董一職的訴求。

（「Alumni Affairs Team, LU 」facebook）

元朗早前發生無差別傷人事件後，有網民發起7.27到元朗進行「光復」遊行。嶺南大學校友事務組今日透過facebook專頁表示，由於近日元朗發生的暴力事件，以及預計本周末將有「光復元朗」遊行，考慮到各參加校友、學生、同事等出席人士的安全，宣佈取消原定於本周六（27日）及下周日（28日）舉行的2019年校友日。嶺南大學傳訊及公共事務處其後亦回覆《香港01》，確認消息屬實。

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嶺大校友事務組表就事件帶來不便致歉，而大學發展及校友事務處將向已報名者退款，退款安排詳情將於稍後通知。

有嶺南校友發起於本周六回嶺大，向校方表達要求罷免何君堯校董一職的訴求。（網上圖片）

嶺南校友仍呼籲 回校表達罷免校董何君堯訴求

身兼嶺南大學校董的立法會議員何君堯，被質疑與日前元朗無差別襲擊事件有關，嶺大校董會主席歐陽伯權更透露，已去信要求教育局調查何在事件中的參與程度。

有嶺南校友認為，何以「保家衛族」來形容白衣人士的暴力行為，屬有違人性的言論，直言「我等校友恥與為伍」，校友自發於本周六上午11時回校，向校方表達希望罷免何君堯校董一職的訴求。