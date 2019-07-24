【逃犯條例】航空界7.26機場集會　譚文豪：性質和平向旅客派單張

因應《逃犯條例》修訂、警方執法手段、元朗暴力事件等引發的爭議持續升溫。一群在機場任職的市民，發起於周五（7月26日）在機場一號客運大樓接機大堂舉行集會，重申「五大訴求」，包括完全撤回修例、撤回暴動定義、撤銷抗爭者控罪、成立獨立調查委員會、實行雙普選。該批市民在立法會議員譚文豪、香港空勤人員總工會的協助下，向警方申請不反對通知書。 譚文豪向《香港01》記者證實，空總已在昨日（23日）入紙申請集會，譚文豪引述機管局表示會「盡量配合」，強調整個過程是和理非。被問到會否擔心和平示威演變成衝突、示威者無路可退，他指「唔會去諗呢個問題」，認為活動最終是否和平，主要取決於警方有沒有刻意挑起衝突。

立法會議員譚文豪指出，不擔心集會演變成衝突，認為活動和平與否主要責任在警方。（資料圖片）

譚文豪：將有和平集會、向旅客派單張

譚文豪表示，空總昨日已向警方申請不反對通知書，目前仍在處理中，截至今早仍未知結果。他指出，文宣已寫得相當清楚，整個活動性質會是和平，並非罷工，亦不代表任何工會，只是航空界職員希望和平表達訴求。他表示按目前資訊，當日將有和平集會，亦有參加者計劃向來港旅客派發單張。

譚文豪提到，機管局較早前主動聯絡他，詢問活動詳情，他亦已仔細向對方解釋，機管局方面表示會「盡量配合」活動，未有提及有何具體措施。

現時在活動的Telegram群組中，亦有網民製作出不同語言版本的宣傳單張，相信是向外地旅客宣傳今次集會。群組亦呼籲參與者穿著黑衫。

被問是否擔心爆發衝突 「唔會諗呢個問題」

近日多場示威活動最終都演變成警民衝突，例如沙田新城市廣場一役，衝突更是在室內爆發，那在機場進行集會，會否擔心重演這些情況？譚文豪認為，衝突場面無人想見到，但據過往經驗，衝突大多是警方主動挑起，他認為只要警方不做過火行為刺激群眾、不刻意引起衝突，相信並無任何問題。

至於機場對外交通相對不便，會否擔心萬一爆發衝突，示威者便沒有退路？譚文豪重申，活動性質絕對和平，因此亦「唔會諗呢個問題」。