【元朗黑夜】皇仁校友登報譴責何君堯　沈旭暉：文明社會不應包容

元朗周日（21日）晚上有大批白衣人攻擊市民，新界西立法會議員何君堯被指在街上與多名白衣人握手，事件引起爭議。皇仁舊生會本周一發聲明，指若會員操守損聲譽，或會終止其會籍。 有皇仁校友及舊生今日（24日）在報章刊登聯署，以「暴徒」形容校友何君堯，聯署人包括考評局前秘書長蔡熾昌、前財政司司長政治助理羅永聰及學者沈旭暉。 沈旭暉在社交網站撰文指：「何先生的事，不是政治立場問題，而是他代表的norms（準則），不應該被包容在civilized world（文明社會）。」

有皇仁校友及舊生在《蘋果日報》刊登聯署，以「暴徒」形容校友何君堯。

聯署聲明於《蘋果日報》刊登，並有兩版篇幅。聲明內容批評，何君堯的行為是惡行、違反法理、超越倫常道德底線，其行為令人髮指及有辱校譽，「我等恥與為伍，不會再認其與母校有任何關聯。」聯署內容呼籲，皇仁舊生會執委會應考慮終止何君堯的會籍。

沈旭暉在Facebook專頁撰文，指目前為關鍵時刻，以往和平時代有效的價值、規範，現在已經失衡。

他認為，現在需要定義能接受的社會準則（social norms），「何先生的事，不是政治立場問題，而是他代表的norms，不應該被包容在civilized world（文明社會）。自然也不應被包容在香港，和QC（皇仁書院）。」