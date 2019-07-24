健身中心涉威嚇營銷案　事主覺不妥折返偷拍　被職員發現變成合照

旺角健身中心Go Goal Studios4職員涉向兩學生作威嚇營銷行為案續審，第二名事主出庭作供，情況與首名事主遭遇大至相同，同樣是到中心填問卷後，在職員陪同下往提款，職員要求他付1.8萬元，否則職員會「無咗份工」。事主亦照做，惟之後覺不對勁，遂回到健身中心，並想拍下職員照片，卻被職員發現，他從而刪除照片之餘，亦有與一名職員合照。

事主梁浩明稱因覺煩及想盡快離開，最後簽下了協議書。（李慧娜攝）

四被告：黃展澤（20歲）、區存信（24歲）、譚嘉希（21歲）及張梓健（22歲），首3被告被控於去年‪3月24日，向周俊宏銷售價值3000港元的健身服務時，作出威嚇性營銷行為；而第4被告則被控去年4月4日向梁浩明銷售價值1.8萬元健身服務時，作出威嚇性營銷行為。

獲派一日試玩牌上健身中心

事主梁浩明供稱，案發時正就讀酒店管理的高級文憑課程，他當日放學後行往油麻地地鐵站，遇到Go Goal Studios職員甲，職員甲向他派發「一日試玩」的優惠牌，並想他幫忙「填少少嘢」，他當日無事幹，便跟職員甲前往健身中心。

抵達健身中心後，職員乙及丙便要梁填寫健身調查問卷，又幫他量度體脂，並問他會否考慮參加健身訓練，但沒有提及訓練內容及收費，梁拒絕。職員乙及丙又叫梁出示身份證及提款卡，又叫梁把提款卡插入交易終端機，證明他為持卡者，梁照做，更在終端機輸入密碼，並按下確認鍵。

想盡快離開簽下妥協書

不過，職員丙突質疑為何梁要按確認鍵，並指「公司會扣錢」，著梁要將所有款項提取出來，梁遂由職員甲陪同下提取款項，由於銀行每日提款額有上限，所以只提取了2萬元。返回健身中心後，職員稱因梁誤按「確認」鍵，所以要求他支付1.8萬元，否則「佢地會無咗份工」，亦稱稍後會退款予他。梁稱他當時「想快啲走」，最終妥協。職員又叫梁簽客戶協議書，並向他解釋內容，但梁不明白，惟因「覺得煩，想快啲走」而簽下，但協議書的資料非由他填寫。

欲偷職員反變成合照

梁又指，乘升降機離開時，突然因擔心無法取回金錢，所以折返打算偷偷拍下職員模貌，但遭職員甲留意到，只好刪除照片，並與職員甲合照。後來他再前往健身中心要求退款，但不成功，職員稱只會退回500元會費，故他向海關投訴。

案件編號：KCCC971/2019