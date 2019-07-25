【逃犯條例】被問會否設獨立調查會　鄭若驊指現行機制處理最恰當

大批白衣人於周日（21日）曾在元朗站襲擊市民。律政司司長鄭若驊今早（25日）表示，警方已就事件展開拘捕行動，律政司稍後會提供法律意見，按證據、法律及檢控守則作出檢控決定，希望警方能加快調查，律政司會作出配合。不過，她指檢控與否暫不適宜評論。 她指出，留意到近日多次遊行演變成衝突，呼籲大家向暴力說不，因為香港法治得來不易，不單止警方執法，律政司亦會按相關法律做檢控工作或其他事，法庭按法例審判，每一個市民亦都有責任守法，才能維護本港整個社會的治安，她呼籲大家要和平團結處理事情。 被問及政府會否成立獨立調查會，調查近期反修例事件引起的風波，她指特首及政府已考慮過不同意見，認為現行機制處理最恰當。

被問及會否成立獨立調查委員會，鄭若驊說，特首及政府考慮過不同人意見後，認為現行機制處理最恰當。（資料圖片）

律政司會配合警方元朗事件拘捕行動 檢控與否不便評論

鄭若驊說，警方已就元朗事件展開拘捕行動，律政司將提供法律意見。她說，希望警方可加快調查，律政司將會配合。不過，由於日後有機會會檢控，故至今不便評論。

對於政府會否成立獨立調查委員會，以調查近日反修例的風波，鄭若驊說，特首及政府考慮過不同人意見後，認為現行機制處理最恰當。

她又說，近日多次遊行後都變成衝突，呼籲大家要和平團結、向暴力說不，才能維護本港的社會治安。

無實際持有安樂工程股份 毋須申報

近日有傳媒報道，鄭若驊丈夫潘樂陶持有的安樂工程，雖然於7月12日在港交所主板上市，但她在招股以來無申報利益。鄭若驊說，自己並無實際股份及利益，故毋須申報。