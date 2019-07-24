【逃犯條例】TVB非新聞部員工譴責無綫新聞偏頗：新聞不是工具

反修訂逃犯條例風波連日來在社會激起極大爭議，不少政府機構的員工紛紛將員工證上載到網絡，表達對當局的不滿。 近日無綫新聞的報道被部份人士質疑立場偏頗，這股自貼員工證浪潮亦蔓延至整個無綫電視（TVB），眾多不同部門的員工聯合貼出員工證，附上字條強烈譴責無綫新聞自我審查，促公司報道真相。有份「自貼」的員工向《香港01》表示，難以忍受個多月來無綫新聞以維穩方式報道，與事實不符，強調「新聞就是新聞，不是工具」，促公司以良心製作新聞。 有無綫新聞部記者認為，TVB的員工施壓是好事，但袁志偉下台才是拯救新聞部的根本方法。

+ 3 + 2

近日有不少政府機構的員工自貼員工證，並附上字條，以表達「身在曹營」的控訴，消防處、入境處等，甚至警隊亦陸續有人響應。

連日來被質疑報道偏頗的無綫新聞，其公司有員工亦加入上載員工證，其中一張員工證相片中，有13名員工聯合譴責公司的新聞部，附上字條提及「望住警黑勾結、TVB就睇極唔見」；又將矛頭直指新聞部話事人、無綫助理總經理袁志偉，斥責「警察濫權，袁志偉就繼續強權」。

該批員工要求公司「報道真相、堅守傳媒專業操守、還我新聞自由、譴責自我審查」。

有TVB員工貼證譴責新聞部自我審查。（受訪者提供）

自貼員工：作為最普及的媒體 應平衡報道

一名有份自貼員工證的TVB員工向《香港01》記者透露，同事們自比為「憤怒的Buddies」並自貼證件，緣於難以忍受個多月來新聞部以「維穩方式報道」，與事實不符。員工提及新聞部處理7月21日上環及元朗的衝突時，只選擇性播出上環的衝擊，但對元朗西鐵站的暴力事件則輕描淡寫，與其他電視台如實報道有異，這種手法並非政治立場之別，而是「是非黑白同良知嘅選擇」，TVB作為「大台」，是香港最普及的媒體，應作平衡報道。

籲高層以良心製作新聞：新聞就是新聞，不是工具

員工同時指出新聞部的前線人員已努力採訪，惟編採角度、報道的包裝及方向均由新聞部高層決定，公司容不下其他意見，亦可由早前TVB內部出現連儂牆但極速被清走的事件中可見一斑。員工希望透過自貼證，令大眾知道很多內部員工不滿公司的編採手法，望公司堅守專業操守。

這批「憤怒Buddies」強調，「新聞就是新聞，不是工具」，又向新聞部高層作呼籲稱，近日發生的撕裂，包括由家庭撕裂而生的自殺行為，有部分因為新聞部的報道編審方式而產生，促高層以良心製作新聞。

無綫新聞部記者：施壓有效 希望袁志偉黃淑明下台

對於TVB非新聞部員工聯署，有無綫新聞部記者向《香港01》表示，相信施予壓力有果效、亦是好事，但擔心力量未足以解決根本問題，「正如林鄭沒有撤回修例一樣」。

他亦認為，前線同事其實很無辜，但外界始終難明白。對於有訴求要求袁志偉下台，他認為大部分新聞部員工都會贊成，助理總經理袁志偉和新聞部總監黃淑明應該下台，「這是最能拯救TVB新聞部的方法。」

聯署信全文：

眼見個多月來無綫新聞，是是旦旦的情況，我們一群小職員再忍受不到TVB以維穩方式報道新聞。因為新聞報道的宗旨是要中立、不帶任何立場，清晰反映事實真相於廣大市民。

我們身為TVB員工，6、7月期間都參加了多次和平遊行與光復行動，而每次回家看新聞報道，總會見到TVB新聞部的報道完全與事實不相符！尤其是上星期日元朗警黑合作，一幕幕於其他電視台 (如：Now、i-Cable) 等都可以如實報道的時候，TVB就選擇只播出上環衝撃畫面，但元朗屍殺列車事件只是輕描淡寫。我們認為這不再是政治立場的不同，而是是非黑白同良知的選擇。TVB作為一個最普及的媒體，理應平衡報道。

明白總有觀點與角度之分別，亦明白前線記者已經努力拍攝很多鏡頭，而這點就是因為新聞部高層的編採角度以及自我審查，就算記者再努力拍攝不同畫面，拍攝後如何包裝、報道的方向，都是由新聞部高層決定，可能因為這點，TVB連儂牆一出現就很快被清理，反映出公司容不下其他意見。我地願意去行出這一步，就是想告訴大家，我們亦有很多人非常不滿公司新聞部的編採手法，期望公司可以堅守傳媒專業操守，還香港人事實真相。

新聞就是新聞，不是工具，請用良心製作新聞。

致各新聞部高層︰不要再用藉口為自己開脫！請用對等方式報道正反兩面，包括示威者宣言及政府發言兩面。這期間發生的撕裂（包括眾多家庭撕裂而產生自殺行為），不是因為有示威者，而是有部分因為你們報道編審方式而產生。希望你們做回良心報道吧！不要令香港更多家庭破碎。

憤怒的Buddies