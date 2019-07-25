沙田圍呂明才校長薛鳳鳴辭職　曾捲帳目風波　校董會：深感不捨

沙田區名校、浸信會沙田圍呂明才小學去年被揭遊學團帳目風波，校長薛鳳鳴被指將大筆用作遊學團的澳元現金，存入該校教師文雁菁的私人帳戶；及後教育局曾發警告信予該校法團校董會。 該校法團校董會今日（25日）宣布，薛鳳鳴於日前辭任校長一職，提早退休，由本年8月31日起正式離任。

沙呂小法團校董會今日（25日）宣布，薛鳳鳴（中）於日前辭任校長一職，提早退休，由本年8月31日起正式離任。（資料圖片）

《香港01》記者今早曾致電學校，校方職員表示，學校現已放暑假，校長亦不在校，無可奉告。

校方法團校董會下午於學校網頁發通告，薛鳳鳴於日前辭任校長一職，提早退休，由本年8月31日起正式離任。通告內容指，薛鳳鳴自2011年起出任第二任校長，形容她是「建樹良多」，又指薛提早退休「誠為學校的損失，法團校董會仝人深感不捨」，對其貢獻表達謝意。

法團校董會又宣布，已展開招聘校長程序，期望可盡快覓得合適人才繼續領導學校。

薛鳳鳴於其Facebook專頁發貼文，她撰文道：「別了！珍重！」（Facebook截圖）

另外，薛鳳鳴於其Facebook專頁發貼文，她撰文道：「感謝愛護我的各位過去的不離不棄，信我、勉我，為孩子同逐夢，覓理想，縱遇風雨，仍同行。」

新學年校董會將改組

據了解，沙呂小法團校董會在接下來的新學年會改組，一直力挺薛鳳鳴的校監曾家石，將會轉任校董，校董何鏡明及陳炳祥亦將離任；浸會大學前輔導長、浸聯會中小學及持續教育部副部長何鏡煒，將於新學年接任校監一職。

▼多家學校爆校政風暴▼