【沙呂小】校長薛鳳鳴公布辭任消息　家長留言表示感激不捨

浸信會沙田圍呂明才小學去年曾被揭澳洲遊學團帳目不清，繼法團校董會進行改組後，今早校長薛鳳鳴亦在公布辭任的消息。有不少家長留言感謝薛校長對學生的教導，表示對她的辭任感到不捨。

浸信會沙田圍呂明才小學（下稱沙呂小）於去年10月，被揭涉嫌涉將學生遊學團費存入教師的戶口轉帳，而未有交待詳情，更被質疑挪用公款。其法團校董會於早前進行改組。

浸信會沙田圍呂明才小學校長薛鳳鳴。（吳鍾坤攝）

而校長方面，教協曾指沙呂小辦學團體浸聯會於本年1月，向校董會建議接受校長請辭；但有校董以獨立思維為由，稱「不用理會辦學團體的意見」。之後校長薛鳳鳴曾於四月的校務會議中，表明會留任兩年至2021年8月。

不過至今早凌晨，薛校長在社交平台專頁《薛校長人生： 生命培育. 培育生命》上發文，感謝各位家長、老師、學生過往的支持，指「如今雖然萬千的不捨，無奈情非得已，身不由己，如此倉促的告別校園實非己意」，表示將辭任校長一職。她最後表明雖然辭任了，但「薛校長的人生仍是『培育生命·生命培育』的人生。」