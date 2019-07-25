綠色和平：七成港人不滿空氣質素　促政府跨部門推動減排

綠色和平早前委託樹仁大學訪問503名18歲以上香港居民，發現高達7成受訪者不滿本港空氣質素；亦有超過8成人表示關注本地車輛排放。多名成員今日（25日）戴上口罩、手持「黑肺片」，前往政府總部請願，要求當局與環境局合作，減少交通工具排放二氧化氮，改善空氣質素，保障市民健康。

綠色和平希望政府減少交通工具排放二氧化氮，以改善空氣質素，加強保障市民健康。（李樂天攝）

香港二氧化氮污染嚴重，去年16個空氣質素監測站中，有9個錄得二氧化氮濃度年均值超標，當中銅鑼灣、中環和旺角更超標一倍。綠色和平今日前往政府總部請願，要求運輸及房屋局與環境局跨部門合作，加快推動公共交通電動化，控制私家車增長速度，推行電子道路收費，及安裝岸電設施。

另外，綠色和平正進行「空氣質素公民科學研究計畫」，項目主任伍漢林表示：「計畫為更深入探究香港二氧化氮排放的問題，希望為政府決策提供額外資料。」組織在香港五區（觀塘、灣仔、馬鞍山、深水埗、油尖旺）共安裝了115個空氣樣本採樣器，測量二氧化氮污染水平，稍後會將樣本送英國作測試，料9月中有結果。

伍漢林強調，計劃並不非要另起爐灶，取代政府檢測。組織在市民常經的地方放上試管，深入檢測二氧化氮水平，比起政府的大區域檢測更準確地探測對市民的影響。