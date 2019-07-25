【逃犯條例】政府電話簿刪督察及警員聯絡資料　警方︰多人被滋擾

近兩月有連串示威，屢爆發警民衝突。政府電話簿近日屢更新警務處的電話表，隱去被熱議的警員姓名、職位、辦公室電話、及電郵。該網頁於昨日（24日）再更新後，警隊各分區的電話表，僅剩顯示分區指揮官及文職主管的聯絡資訊，隨後職級的管理層資料均已消失。 如日前備受關注的八鄉分區指揮官李漢民，在電話表中繼續是「無名氏」，於22日仍有顯示的三名分區助理指揮官，則再無記錄。屬人群管理主力的機動部隊，其訓練組的憲委級管理層資料亦已刪走。 警方回覆《香港01》查詢指，由於近日有多名警務人員被電話滋擾，因此決定暫時隱藏督察及員佐級人員於政府電話簿內的個人資料。

八鄉分區指揮官李漢民（右），被港台記者追問「遲到」原因，回稱：「我睇唔到錶呀，Sorry呀！」（網上影片截圖）

政府：有酌情權刪電話簿資料

根據記錄，政府電話簿中的警隊電話表，對上一次更新是周一（22日），即元朗西鐵站遭白衫人無差別襲擊市民事件的翌日。該網頁昨（24日）再更新。據該網頁的免責聲明，有關資料旨在方便市民與政府及有關機構，作公務上的通訊。政府有絕對酌情權增加、刪除、暫停登載或編輯各項資料，而無須給予任何理由及事先通知。

分區刪走主管以外人員資訊

其中，「白色恐怖」當晚因回應記者無戴錶的八鄉分區指揮官李漢民，在事後備受網民熱議，結果翌日，他在電話表中獲隱去姓名，令該分區指揮官一職變成「無名氏」。不過當日的電話表仍有顯示，份屬行動及刑事、行政、輔警的分區助理指揮官資料。昨（24日）起卻只剩下八鄉分區總務室主管一職有完整聯絡資料。

而其他分區的電話表情況一樣，包括西區、油尖、元朗分區等，以往會顯示所有隊伍的巡邏小隊指揮官、份屬不同職責的小隊指揮官、特遣隊指揮官等相關聯絡資訊，即最前線的管理人員資訊現今都一律消失。原本有十多列的人員資料，只餘下一、兩列。

PTU憲委級人員資料已刪走

翻查資料，負責人群管理，屬清場主力的機動部隊，訓練組的兩名警司資料亦被刪走，再無任何人員欄目，只剩下訓練組的地址、辦公室電話、及傳真。至於各總區及各區的人員資料尚存。包括在6.12衝突中，被指有份下令指揮當日清場的新界南總區副指揮官陶輝（Rupert Dover），其聯絡資訊仍存於電話表內。

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警方︰不影響市民聯絡求助

警方回覆查詢指，由於警方發現近日有多名警務人員被電話滋擾，因此決定暫時隱藏督察及員佐級人員於政府電話簿內的個人資料。大部分憲委級人員的資料，仍然於電話簿內保留供市民查閱。

警方解釋，此安排為保護個別人員的私隱，完全沒有影響市民使用999熱線或聯絡警署尋求協助；市民仍能以現有渠道，與警方保持緊密聯繫。