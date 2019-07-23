【元朗黑夜】李漢民一周兩執勤　播警暴片釀衝突　拍膊安撫群眾

八鄉分區指揮官林漢民近日成為網民熱議對象，不滿他就「元朗黑夜」白衣人毆打市民一事，輕佻回應傳媒有關「警方遲到」的問題。記者分析多條網上片段，發現李漢民一周內至少兩度於元朗衝突事件中執勤。上周二(16日)網民發起元朗鳳攸北街公園播警暴片，觸發鄉紳、街坊與網民衝突，李漢民現身處理案件，其間出手安撫群眾，他更友善地指「心領嘅，唔使擔心！」片中他身穿白色制服，並戴上黑色手套。 及至周日（21日）深夜，西鐵元朗站多名白衫男，持武器「無差別」毆打市民事件，李亦到場執勤，但身上掛有橙色哨子。他疑於元朗英龍圍對開，面對傳媒有關警員「遲到」提問，李回以「我睇唔到錶呀，Sorry呀！」

7月16日：元朗公園內播警暴片 大批口罩人圍堵爭執

當時戴上黑色手套的李，一度輕拍白衫人膊，他稱「得唔得，唔使擔心！」（互聯網影片截圖）

上周二元朗「雞地」衝突事件 警方指接獲多人報案

近一個星期，元朗雞地對開不時發生衝突事件。首先於今月16日，有市民於元朗鳳攸北街一公園播片，抗議警察暴力，當時大批戴口罩的人士現身圍堵，並表達不滿，雙方發生爭執。當時，有人於行人路上激烈推撞及拉扯，並疑似揮拳毆打，場面混亂。之後，有警方機動部隊人員到場，雙方陸續散去。事後，警方指接獲相關報案，當晚約九時半，警方接獲多人報案指鳳攸北街有大批人士爭執，警方派員到場調查後，相關人等離去，案件暫列「糾紛」處理。

網上片段：李漢民處理衝突時 輕拍白衫人膊

近日，有網上片段流傳元朗區八鄉分區指揮官李漢民，當晚他在元朗鳳攸東街帶隊處理一宗由公眾集會「黑警惡行觀賞會」引起的紛爭，其間勸喻市民離開時被拍下有關片段。

據網上片段可見，當時一名身穿深色衫的男子詢問警員「走晒上車未？真係比我哋趕佢走喇！」其間八鄉分區指揮官李漢民在場，與該名男子對話，並稱「心領嘅，不過我都唔想大家嘅幫忙，令到我哋辛苦。」當時戴上黑色手套的李，一度輕拍在場人士膊頭，他稱「得唔得，唔使擔心！」之後一名坊眾表示：「最梗要佢哋走晒，我哋就散。」

事發當日，不少人衝出馬路，並在行人路上推撞及拉扯，有人疑似揮拳毆打，情況十分混亂。（互聯網影片截圖）

7月22日：多名白衫男「無差別」毆打市民 八鄉指揮官李漢民輕挑回應提問

有港台記者事後向在場警員查問因由及到場時間，其中一名八鄉分區指揮官李漢民回稱：「我睇唔到錶呀，Sorry呀！」（網上影片截圖）

多名白衫男子持武器 元朗站內「無差別」毆打市民

至於7月21日（周日）晚上引起嘩然的西鐵站內，一批身穿白衫的男子手持長棍、鐵通及藤條等物品，於站內「無差別」打人，引致多名市民名途人受傷，包括採訪的立場新聞女記者、立法會議員林卓廷及前無綫新聞主播柳俊江遇襲，多人遭打至頭破血流。當時，有市民投於警員未有即時到場處理，並指999警方熱線久未有人接聽等情況，斥責警員失職，市民生命受到威脅。

八鄉分區指揮官李漢民 到場處理事件

西鐵元朗站暴力事件過後，市民求助無門，慘被多名白衫惡漢，打至頭破血流。事後，警員才到場處理，施襲惡漢逃去無蹤。有記者於元朗站對開位置，詢問警員為何「咁遲」到場處理事件。之後，八鄉分區指揮官李漢民與其他警員到場，處理有關懷疑多名白衫男子「無差別」毆打市民事件。

7月22日：李漢民笑斥記者「你咁樣係唔會令到我驚㗎！」

八鄉分區指揮官李漢民（右），被港台記者追問「遲到」原因，回稱：「我睇唔到錶呀，Sorry呀！」（網上影片截圖）

被問為何警員遲到 李漢民：「我睇唔到錶呀！」

當時，八鄉分區指揮官李漢民回答記者，「遲唔遲呢我唔知，我哋係收到call嚟嘅。」記者隨即問：「你哋幾點至到？」他稱：「我睇唔到錶呀，Sorry呀！妳見唔見到頭先都幾亂下㗎？見到㗎可？如果見到你就知啦，我哋點會有機會可以睇錶呢？」而李漢民續稱：「我哋而家暫時未有時間答妳類似嘅問題，有需要同PPRB（警察公共關係科）聯絡返。」

不斷「遊花園」回答 輕挑回應傳媒提問

記者繼續追問：「即係你哋平時出勤係唔睇錶嘅？你哋冇人知記者幾點嚟？」李表示：「我哋當然有人知啦，但我而家唔會再回應呢啲問題，亦都唔會同其中一間回應。」對於記者多次追問，李漢民不斷「遊花園」回答，之後李語帶不耐煩稱：「喂，你唔好質問我先啦！你咁樣係唔會令到我驚㗎！」之後有在場「三粒花」警員嘗試調停，李漢民亦輕挑回應傳媒提問，其後他與警員乘車離開。