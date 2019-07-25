【元朗黑夜】港大醫學院長梁卓偉：當權者執迷不悔　社會傷口更深

反《逃犯條例》風波仍在持續，周日（21日）晚元朗更發生白衣人無差別追打市民的事件，震驚全港。前特首辦主任、港大醫學院長梁卓偉撰文表示，香港人過去一個月經歷的種種令人悲痛惋惜；形容香港被「白色恐怖」籠罩，無處不令人窒息。

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文章以「傷」字為題，發佈在港大醫學院的Facebook專頁面上。文中寫道，政治風暴必為香港留下深刻的烙印並期望「這道疤痕記錄的，不單是一場場驚心動魄的衝突，還有我們對這小島的愛和堅持。」

他認為暴力的畫面可以帶來情緒的衝擊，家住元朗或附近工作的朋友，人生更安全受到直接威脅。他憶述自己年幼時每逢週末都會到元朗探望爺爺，當年青山綠水，今天新城鬧市，遭受武力侵擾，安寧不再。

港大院長、前特首辦副主任梁卓偉發布貼文。（網上圖片/HK medicine）

香港已現「精神健康疫症」 情況急速惡化

梁卓偉在文中指，他早前便警告香港已經出現了「精神健康疫症」，如今的情況不但沒有改善，更在急速惡化。而他有學生曾組織醫療隊到衝突現場，本是希望盡點綿力救傷扶危，卻遭受到冷嘲熱諷﹔至於在急症室亦出現了人員之間的不信任，組織醫療隊到衝突現場，希望盡點綿力救傷扶危，卻遭受到冷嘲熱諷，這大大阻礙了急救制度。

文末他引用神父的話，他認同人們需要依靠善的力量，並指無論是一首觸動心靈的歌、一句關心的問候、一張寫滿祝福字句的便利貼、或者一個鼓勵的眼神，都有助香港的傷口早點癒合。相反，當權者的執迷不悔、政客間的謾罵、各方無休止的暴力，則只會令社會的傷口變得更深。