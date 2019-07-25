西九演藝綜合劇場地陷　記者直擊：多條裂痕　貨櫃傾側須吊走

西九文化區演藝綜合劇場地盤出現下陷，西九文化區管理局承認，地盤出現水浸情況。 《香港01》記者中午到場直擊現場，根據航拍所得片段，地面多處出現長裂痕，部分位置有下陷情況，而且有貨櫃傾側，需由吊臂移走。 警車及消防車中午曾到場了解，而承建商亦有派員檢測沉降水平。

地盤出現多條裂痕，而且地面下陷。﹙張浩維攝﹚

地盤為M+博物館旁的演藝綜合劇場，工程總承辦商為金門建築。《香港01》記者大約中午12時30分到達現場。根據《香港01》所拍得的航拍片段，地上出現多條深長裂痕，旁邊地面下陷，不過仍見有工人在附近工作。另外，從高處見到，有貨櫃傾側，最後需由吊臂移走。

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大約下午1時，有4名警員到場了解；大約10分鐘後，再有消防車到場，不過未夠半小時，兩者都先後離開。

雖然地盤出現下陷、水浸等問題，不過現場所見，仍然有地盤工人出入工作。另外，記者亦見到有工人以儀器量度地盤外的沉降水平。

有警車及消防車先後到場。﹙羅國輝攝﹚

西九：工地安全

西九文化區管理局指，留意到區內的演藝綜合劇場和綜合地庫項目L1合約工程工地出現水浸及塌陷情況。西九指出，工地東南面的管樁圍堰牆於2019年7月25日凌晨有漏水情況，導致挖掘工地出現約1.5至2.0米深的水浸。受事故影響，項目範圍內鄰近工地出現直徑約25米的淺層塌陷。承建商金門在今晨已經即時採取行動，漏水情況在上午9時30分已經停止。

西九管理局確認重申工地安全，事件中無人受傷，並強調鄰近地區亦沒有受到影響，並已經通知屋宇署及所有相關部門，並已按程序採取必要的措施，又指工地內其他工程並沒有受到影響。