【佔中判刑】黃浩銘獄中撰談五四　促反思民主、科學精神是否存在

佔中九子之一、社民連副主席黃浩銘早前被裁定「煽惑他人作出公眾妨擾」和「煽惑他人煽惑公眾妨擾」罪成，判入獄8個月，現於赤柱監獄服刑。他在獄中為《蘋果日報》撰文，談到五四運動100周年。 黃浩銘指，今年既是五四運動100周年，也是六四30周年和雨傘運動5周年，認為無論是中國人或香港人，應檢視「我們成年的故鄉」，可有民主與科學精神。他認為五四運動的精神是倡議民主科學、反對腐敗，青年人自主獨立和有勇氣、智慧批判時政，而非「聽黨話、跟黨走」。

黃浩銘在獄中為《蘋果日報》撰文，談到五四運動100周年。（資料圖片／余俊亮攝）

黃浩銘批評共產黨只談「五四」，不談「六四」，形容是「明明白白地篡改歷史記憶」，他批評政權把「五四」最重要的核心「民主」刪去，迴避「六四」的民主訴求，他又直言「更粗暴地踐踏今天在大陸或香港的民主聲音」。

他提到，嚴敏華及郭紹傑因在日本抗議右翼政府供奉甲級戰犯，被日本囚禁5個多月，批評中共政府沒有實際行動，協助二人重獲自由，「如果『偉大強盛』的中共政權連兩個國民都保護不了，『國權』何在？簡直有辱國體！」

黃浩銘指，今年既是五四運動100周年，也是六四30周年和雨傘運動5周年，認為無論是中國人或香港人，應檢視「我們成年的故鄉」，可有「民主」與「科學」精神。他認為五四運動的精神是倡議民主科學、反對腐敗，青年人自主獨立和有勇氣、智慧批判時政，而非「聽黨話、跟黨走」。