健身中心涉威嚇營銷　被告指偏瘦事主想變金鐘國　推薦3千元課程

旺角健身中心Go Goal Studios的4職員涉向2學生作威嚇性營銷行為案續，其中一名被告出庭自辯，他稱當日為其中一名事主作體測，發現事主身型纖瘦，惟事主聲稱希望能有韓星金鐘國的身形，故向事主推銷價值3千元的健身課程，5百元一課共六節，當時事主亦表示明白，惟事主並無信用卡，故才由另一同事陪事主到銀行提款。

次被告區存信是唯一出庭自辯的被告。（資料圖片）

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本案被告依次為是黃展澤（20歲）、區存信（24歲）、譚嘉希（21歲）及張梓健（22歲）。首3被告被控於去年‪3月24日，向周峻弘銷售價值3000港元的健身服務時，作出威嚇性營銷行為；而第4被告則被控去年4月4日向梁浩明銷售價值1.8萬元健身服務時，作出威嚇性營銷行為。

事主身形偏瘦建議健身

裁判官今早裁定表證成立，除第2被告區存信外，其餘被告選擇不作供。區自辯時指，去年3月24日，職員A帶了事主周峻弘到健身中心，區稱當時首先要求周出示身份證作登記，以確認他是否已足18歲。及後，區便帶周進行身體測試，結果顯示周偏瘦、身高與肌肉及年齡的比例較差，故向周建議參與健身課程。

指事主想身形似金鐘國

區稱當時他曾問周對身型有否任何要求，周指想身形猶如韓星金鐘國，亦建議周可先購買6堂課程，每堂500元，周當時表示明白，然後便將客戶協議書給予周，區指他在協議書上幫周填寫了姓名，而職員C幫周填寫了所選堂數、付款方法，周便簽了協議書，周簽下協議書，其同事才在負責人位置簽署。

事主聲稱沒有信用卡

區表示，健身中心只可以信用卡或現金付錢，而周並沒有信用卡，所以職員A帶周到銀行取錢，並付了3000元，他與職員C點算金額後，便將協議書底單交予周。區否認曾聽職員A向周說，按錯鍵令「公司會扣錢」，或曾聽過「認單唔認人」、「之後可以拎返3000蚊」的說話。

案件編號：KCCC971/2019