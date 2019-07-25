【逃犯條例】醫護、醫學生周五「白袍頭盔」集會　促政府保護市民

有前線醫護發起周五（25日）在伊利沙伯醫院集會，以白袍、頭盔、反光衣為記，回應元朗發生的暴力事件，發起人指，醫護促請有關人士停止暴力行為，亦懇請警方克盡己任，政府應保護市民免於恐懼。發起人重申，前線醫護將繼續緊守崗位，與香港市民同行。 另外，中文大學醫學院亦有醫學生發起明晚在校園內靜坐集會，呼籲全港醫學生及醫護人士出席；伊院集會的聯絡人稱，兩個集會同時進行可謂「遍地開花」，有部份人出席伊院的集會後，會趕到中大支持學生。

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一群前線醫護回應7月21日在元朗發生的嚴重暴力事件，發起明日下午五時半至七時於伊利沙伯醫院網球場集會。發起人認為，有疑似黑幫背景人士攻擊市民，多人受傷，網上流傳再有暴力事件的消息亦令社會人心惶惶。醫護認為港人不應承受野蠻行為帶來的不安與恐懼。

發起人稱，醫護人員作為香港一份子，促請有關人士停止此等暴力行為，亦懇請警方克盡己任，嚴正公平執法，為所有市民服務；又指近日本港雖遭逢巨變，但前線醫護一定會繼續緊守崗位，與香港市民同行。醫護認為公職人員責任是服務市民，不論貧富、立場背景，醫護期望其他公職人員同樣能夠盡忠職守。

發起人建議參加者統一服飾，可穿白袍、制服或黑衫，及自備頭盔及反光衣出席集會。

與此同時，中文大學醫學院有醫學生亦回應暴力行為，明日下午5時至8時，於中大百萬大道發起靜坐集會。發起人指，眼見社會出現不公不義，不能再保持沈默；呼籲各醫學生（不限中大、不限醫科）踴躍參與，亦歡迎任何醫護界人士到場聲援，以表達對近日香港政府及警察漠視市民安全的不滿，並促當局盡快回應市民的訴求。