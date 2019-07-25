【逃犯條例】航空界7.26機場「和你飛」集會　獲發不反對通知書

一群在機場任職的市民發起於周五（7月26日）下午，在機場一號客運大樓接機大堂舉行集會，抗議政府未有完全撤回《逃犯條例》修訂、警方執法手法以及元朗的暴力事件等。立法會議員譚文豪及香港空勤人員總工會（空總），代為向警方申請不反對通知書。 申請人在今日（25日）晚上，終接獲警方不反對通知書。

公民黨立法會議員譚文豪，周四（25日）晚上回覆《香港01》記者查詢，指集會已獲警方發出不反對通知書。

譚文豪表示，昨日（24日）傍晚與申請人、機管局、警方的代表在機場開會，協調集會安排，過程尚算順利。然而警方今日與空總方面聯絡，表示需要在字眼上再作一些調整，最終晚上獲不反對通知書。

譚文豪早前接受查詢時表示，這次活動性質絕對和平，預料會有集會以及向旅客派發單張，解釋是次修例引發的爭議，他呼籲警方保持克制，避免挑起衝突。

航空界7.26機場「和你飛」集會，將在機場接機大堂Hall B進行。（資料圖片）

航空界7.26機場「和你飛」集會詳情：

時間：1300-2359

地點：T1接機大堂Hall B集合，黑衣為記。

活動：

- 義工當日會準備連儂牆

- 向遊客分享近日新聞

- 靜坐、叫口號、分享新聞

- 簽名站會有請願信

在Telegram群組中，在不反對通知書批出前，已有網民製作出不同語言版本的宣傳單張：