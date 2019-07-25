經理睜眼摸女友人臀　事後稱患睡眠性交症　官指非絕無可能裁得直

銀行男經理3年前和友人在酒店房內開派對，一名女友人睡夢中突遭經理摸臀和強吻，經理更是睜大雙眼對她作出其行為，經理因而惹上官非。惟經理在審訊時未有否認，更稱他患上罕見的睡眠性交症（Sexsomnia），對非禮過程並不自知，其未婚妻亦證男經理入睡後有古怪性行為。經理在裁判法官審訊時被裁定非禮罪成，被判囚5個月。他不服提出上訴，高院法官今（25日）頒下判詞，指經理的說法有一定程度的可能性，原審官拒接納其理據有欠穩當，裁定經理上訴得直，並獲撤銷控罪及判刑。

上訴人范栢康聲稱患睡眠性交症，經上訴終推翻非禮罪名。（資料圖片）

現年28歲的上訴人為Boris Anthony Finan (范栢康)，判詞中透露他在一間本港銀行任財務規劃經理。

判詞透露，上訴人認識事主X逾10年。於2016年7月某日，被告、X和其他友人在一間酒店房間舉行派對，有人並帶同啤酒、威士忌和伏特加到來。各人之後在房間入睡，期間X曾到廁所嘔吐。至早上10時許，X突感到有人摸她的手臂、腰和屁股，繼而伸手摸入其內褲及摸她的股罅。

被告作侵犯行為時雙眼張開

事主X張開眼睛，發現上訴人躺在她身旁，雙眼張開。上訴人繼而擁抱和吻X，X大驚下用手護胸。房內其他友人稍後起來，惟X沒有跟隨他們吃早餐。上訴人和X曾有逾一星期未有聯絡，惟X之後以WhatsApp聯絡對方，要求上訴人道歉，而X亦於同日稍後報警。

上訴人自認入睡後有性怪行

上訴人未有爭議X指稱發生的事，但指他沒有犯罪意圖，因他入睡後有性方面的怪行，他當時並無意識，事後亦沒有記憶。而上訴人曾從未婚妻的口中得知，上訴人之前曾在睡夢中，曾粗魯地撫摸未婚妻。該些事件中，上訴人有時張開眼睛，有時沒有，他事後亦不會記不起此事。他在原審時並傳召精神科專家，專家亦認為上訴人患有睡眠性交症。

事主未講原因上訴人已道歉

惟原審裁判官認為，上訴人和其未婚妻的作供不誠實和不可信，並裁定上訴人在案發時未有患這症狀。他又解釋，事主X在WhatsApp短訊對話未有講及她作出甚麼投訴，上訴人已道歉，認為上訴人在案發時是知道曾對X做出過甚麼行為。

惟處理上訴申請的高院法官卻認為，這可能是辯方案情所指，上訴人知道他入睡後會做出怪行，因此相信在案發時對X做過不當的行為，從而向X道歉。

未婚妻發現情況 上訴人未求醫

此外，原審裁判官質疑上訴人的未婚妻雖發現病情，卻未有及早求醫，而上訴人在事後才按律師建議，向辯方的精神科專家求助。惟高院法院指，上訴人的未婚妻指出，此類怪行不常發生。同時，他們亦可能感尷尬，而未有即時求診。

高院法官指病情有一定可能性

高院法官指，控辯雙方的精神科專家均承認，此病屬十分罕見。而法官亦在判詞中解釋，此病和夢遊類似，患者入睡後會做出性的行為，包括撫摸、手淫和性交等。但他們都沒有意識，醒來也沒有相關記憶。

高院法官認為，上訴人和未婚妻的說法合理，有一定程度的可能性。同時，原審裁判官拒接納兩人證據的理據出錯。法官認為定罪不穩妥，遂撤銷定罪和判刑。

案件編號：HCMA582/2018