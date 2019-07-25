【01百科】睡眠性交症患者　作性行為亦不自知　情況類似夢遊

一名銀行經理，被指在酒店房派對後睜大眼向一名女性朋友摸臀強吻，然而經理卻稱他患有「睡眠性交症」，又稱他會在深睡中自發作出性行為，惟這是他不自覺行為，醒來時他沒絲毫記憶。他原被裁定非禮罪成，惟上訴時法官認為有一定程度可能，判他上訴得直。 醫學文獻上亦有記載睡眠性交症（Sleep sex、 sexsomnia）這症狀，但仍屬很初期發現的病症，且十分罕有，故一般會視作為睡眠異常的症狀之一。患這症狀的人士會在深睡時作出自發性的性行為，睡來時對所作行為沒有印象，有如夢遊但卻涉及性行為，患者也會因這病而惹上官非，甚至要承受刑事後果。

都市人的生活習慣會對睡眠質素造成影響。（Getty/VCG）

1986年才有首個記載的病例

睡眠性交症是一個非常新的症狀，首個有記載的病例發生於1986年，而根據2015年的一個研究，全球亦只有94個記載下的病例，亦由於這病會隨機地在晚上出現，因此並不易作深入研究。

或會與夢遊及發開口夢同時進行

這病的病癥，患者往往會在熟睡中作出自我撫摸，或一些與性的行動，亦有可能作出與他人的親密性接觸；此症亦可能與其他睡眠異常的情況，如夢遊或發開口夢等同時出現。

有狀態時很難喚醒

患者常見的症狀會作出如：撫摸、呻吟、深呼吸及心跳加速、冒汗等，亦有會作手淫動作，或是自發與他人作前戲和性交等，也可能有自發的性高潮，他們處狀態時很難被喚醒，事後又往往會對所作的性行為沒有印象和沒有記憶。這病症會對患者的情緒及心理造成傷害，或甚會招致刑事後果。

及格的一周睡眠質量是28週期，良好和優秀的一周睡眠質量則分別是32和35週期。（《當你沉睡時》劇照）

+ 6 + 5 + 4

或與睡眠質素差有關

醫學界暫時仍未知這病的成因，但相信可能與睡眠質素差，以至腦部浮遊於深睡的循環有關，故可能激發這症狀的原因，可能是睡眠不足、極度疲累、使用非法藥物、焦慮、壓力等，另睡眠環境差，如太光、太嘈或太熱的環境睡覺；又或是任職高壓而常輪班的工作等，也可能引發病情。

常由枕邊人發現

亦有研究指，成年出現睡眠性交症的患者，童年時亦有曾出現過如夢等情況。一般患者或不知有此症狀，很多時都是由枕邊人察覺。

至於治療方法，則要視乎在何種情況下激發病情，例如若是受藥物影響而出現狀況，便要考慮停服刺激到狀況的藥物，情況便可立即改善；若是因睡眠質素欠佳而引發，或是心焦慮及其他情緒或環境問題影響，則要循改變睡眠及生活習慣、治療焦慮情況，或是接受心理治療等，以助改善有關情況。