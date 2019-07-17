【兒童健康】發開口夢不是夢？醫生拆解兒童睡眠問題

有家長發現小朋友晚上睡覺時經常發開口夢同磨牙，令他非常擔心。究竟形成這些症狀成因是什麼？精神科醫生黎守信為我們拆解兒童常見的睡眠問題。

深層睡眠愈多 不等於睡眠質素愈好

有人認為，深層睡眠時間愈長，睡眠質素愈好，試著增加深層睡眠時間。這其實是個謬誤！每個睡眠循環分為快速動眼睡眠（REM）及非快速動眼睡眠（NREM）兩個階段，REM佔成人睡眠時間的1/4，是所謂的深層睡眠；NREM佔成人睡眠時間的3/4，也叫做淺層睡眠。黎醫生指出REM和NREM都是睡眠的一部分，身體懂得主動調節循環，不應該刻意控制他們的長短。

「發開口夢」不是夢 與睡眠質素有關 發開口夢(Sleep Talking)主要發生在非快速動眼睡眠階段，而夢只在快速動眼睡眠出現，所以發開口夢並非真正的夢境。黎醫生解釋發開口夢可能是小朋友睡前太「攰」或身體不適引起，但很多時候屬於兒童睡眠的自然現象。 黎醫生表示：「發開口夢在兒童中十分常見，會隨年紀增長而減少，家長無需過分擔心。」家長可以先留意他們的睡眠情況，但如果發開口夢的頻率和症狀突然變得嚴重便應求醫。

磨牙的成因

至於磨牙問題則可大概分成生理和心理成因，生理方面是由於身體不適導致肌肉活動，例如小朋友的上下牙齒咬合不齊，上下顎牙齒互相磨擦而產生聲音；心理方面一般與精神緊張、壓力有關。

黎醫生認為家長應該先搞清楚孩子磨牙的原因。若是生理性當然要請教有關專家，至於心理性原因則可嘗試改善小朋友的睡眠質素，或者考慮保護牙齒的牙套。他強調磨牙會影響小朋友牙齒健康，應盡早解決。