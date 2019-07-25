【光復元朗】籲勿入村破壞　屏山原居民鄧達智：白衫人不代表我們

元朗西鐵站一帶周日(21日)發生無差別的攻擊事件，有團體發起於周六(27日)進行「光復元朗」遊行，並建議以西鐵站作為終點。針對「白衫人」的暴力行為，有網民聲稱要入圍村燒祠堂，而警方批出反對通知書，更令人擔心會引致激烈行動。 不過有網民指出，圍村內大部分居民與「白衫人」無關。而作為原居民的時裝設計師鄧達智亦指，很多村民都對暴力行為反感：「佢哋做違法行為，但就要居民埋單！」

針對「白衫人」的暴力行為，有網民聲稱要入圍村燒祠堂，有網民指出，圍村內大部分居民與「白衫人」無關。(資料圖片)

連日來，有不少聲音因白衫人襲擊途人而對新界原居民產生不滿。日前有網民在連登發帖，指要分析圍村生態及地勢。帖文中表示，圍村內雖確有鄉黑，但大部分居民與他們都是「河水不犯井水」，指出即使白衫人士在721當晚聚在南邊圍村，但不代表他們就是來自該村。

新界圍村傳統文化歷史悠久，而村內有不少建築物是法定古蹟。(資料圖片)

事實上，新界圍村傳統文化歷史悠久，而村內有不少建築物是法定古蹟。而721事件過後，其實有不少居民認為相關的行為過份，因此坊間多數意見都認為不應入村破壞。元朗屏山原居民、時裝設計師鄧達智指，元朗的原居民有至少二萬多人，在西鐵站出現的白衫人，絕不可代表全部原居民。而以他所知，很多原居民對「暴行」亦感到十分憤怒，但他們卻被其他市民歸類為同一派別，「原居民係原居民，搞事嘅係另一種人，佢哋去做違法行為，但就要居民埋單！」

「原居民係原居民，搞事嘅係另一種人，佢哋去做違法行為，但就要居民埋單！」鄧達智說。(資料圖片)

鄧重申，白衫人絕對不代表他們。對於「光復元朗」行動，他認為大家絕對有自由進行，但指真正為香港好的遊行人士，不會如此愚蠢，對圍村人士做出破壞行為，「我哋去遊行，係要林鄭撤回有五大訴求，千祈唔好自己都做咗啲違法行為。」他呼籲，村內的是村民私人財物，不論是不是古蹟，都不應該破壞，亦叮嚀大家在行動當日要「Be water」，「能進亦能退，唔好將自己變成一潭死水！」而他知悉警方不批出不反對通知書後，只表示十分無奈：「無言！」