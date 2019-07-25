【元朗黑夜】斥襲擊缺武德　詠春世界冠軍變一蚊雞保鏢保護市民

周日晚上在元朗發生的無差別襲擊事件震驚各界，疑有黑社會背景人士在西鐵站內對市民公然施襲，不但令堅信法治的香港人為之動搖，亦觸動了一位來自台灣的詠春世界冠軍。雖然他強調自己不參與政治，但周日晚上發生的襲擊事件有缺武德，令這位武術高手看不過去，決定站出來保護元朗一帶的市民：「我有義務這樣做，不然就愧對武學了。」

元朗無差別襲擊事件已發生數日，事發現場之一的西鐵站已恢復正常運作，亦見有警察巡邏，並時而截查市民，隱隱透露着尚未解除的緊張氣氛。在人來人往的站內，來自台灣、41歲的黎懿徵身穿醒目的橙色背心，筆挺地站在人潮之中，引來不少目光。背心前方印上了「世界冠軍」的字樣，背後亦羅列出世界詠春公開賽自由搏擊冠軍、四項全能冠軍的豐功偉績，單看文字已能察覺他是武術界的「猛人」，但黎懿徵臉上始終掛着溫文敦厚的微笑，展示着身上掛着、印上了「一蚊雞保鏢」的過膠牌子：「我看過這電影，自己也很喜歡，而且我不太會說廣東話，這樣寫大家經過看到，也會明白我在做甚麼。」

自稱「愛港外地人」自發站崗



多年前慕名來港學習詠春，黎懿徵後來亦開始在港經商，七年來經常港台兩邊走，對這城市亦產生了特別的感情，他形容自己是一個「愛港外地人」，在襲擊事件發生後的翌日，他穿起了橙色背心、掛上保鏢牌子，自發在元朗西鐵站巡視，保護市民，從傍晚五時起站崗至晚上九時。

41歲的黎懿徵身穿醒目的橙色背心後方，羅列出世界詠春公開賽自由搏擊冠軍、四項全能冠軍的豐功偉績，單看文字已能察覺他是武術界的「猛人」。(李穎霖攝)

有需要可護送市民到目的地



「好比說星期一那天，到處都傳出這邊會有事、那邊會出事，最後甚麼都沒有發生，但大家都很害怕。」正因明白大眾的恐懼感，他指如市民有需要，可護送尋求協助的人到目的地附近。以如此醒目的打扮，不免惹來旁人好奇的打量，也有不明所以的人上前詢問，但他說當天亦得到不少途人的讚賞。縱然未有人主動請求黎懿徵護送，他覺得自己以這方式站在西鐵站內，已可令大家感到安心，即使不動手，欺善怕惡的人亦不敢來：「不一定說要跟人搏鬥，但我不希望有人受傷。」

黑白衫人求助需穿上橙背心



在該場襲擊中，逾百人的白衣團體手持武器，向車站內的人士展開無差別攻擊，有說他們的舉動原為針對身穿黑衣、剛去完遊行的示威者，不免令市民開始以衣物的顏色判別來者的取態，加以提防。雖然黎懿徵身上掛着的牌上，寫上了「只保護非黑衣及白衣人士」，但他說即使是身穿黑白衣物的人士前來求助，他仍會施予援手，「但是你要穿上我的背心。」他笑道，指了指身上的橙色背心。會有此要求，他解釋是為了確保求助人真的需要其幫忙，而非仗着他的保護，邊行邊向其他人叫囂、鬧事。

雖然黎懿徵身上掛着的牌上，寫上了「只保護非黑衣及白衣人士」，但他說即使是身穿黑白衣物的人士前來求助，他仍會施予援手。(李穎霖攝)

無差別攻擊不能接受



言談間，黎懿徵不時強調自己不參與政治，對此並沒太多研究，但周日發生的無差別攻擊事件，令他徹夜難眠，指在台灣從未見過類似事件，尤其記得當晚身穿白色衣服的孕婦在被人圍毆之時，仍以身保護旁人，「不管怎樣，對孕婦下手是太過了。」抗議、示威在他眼中，是民主的進程的一部分，而社會上有不同的政治立場亦很正常：「但你不可以跑到地鐵站，衝進車廂打人，不讓車開走。這樣不管在哪個國家都不行。」縱然在過去的示威遊行中，示威者和警察之間亦曾有過衝突，造成流血事件，但他認為兩者之間是有磨擦在先，才導致衝突後果，但元朗的襲擊事件，是沒有原由對一般人作出的無差別攻擊：「根本是亂來，亂來就不行。」

周日發生的無差別攻擊事件，令黎懿徵徹夜難眠，他尤其記得身穿白色衣服的孕婦被人圍毆的一幕。(資料圖片)

小時被欺成學武契機



中學時期被小混混勒索，黎懿徵不甘順從，幾次因不肯交出錢而被揍得口青鼻腫，卻成了他習武的契機，「我這人就是不低頭。我認為對的事就是對的，錯就是錯，可以害怕，但不可以低頭。」多年過去，習得詠春、武當、柔道等武術過後，他自言自己在內家拳上的修為亦已登峰造極，普通人要跟他切磋，可能根本碰不到他，而在疑似有黑社會參與的攻擊事件發生過後，站出來保護市民，他解釋並非因過往的經歷而特別反感黑幫人士，而是作為一個武者，有一原則他一定要堅守。

黎懿徵說作為一個武術家，有義務保護弱小，不然就是愧對武學。(李穎霖攝)

學武之人需有武德



「武術實踐有件事很重要，就是要有武德。以前的大宗師也是，葉問也好，黃飛鴻也好，不止功夫好，還要站出來保護大家。」作為一個武術家，即使家住大角咀，又要兼顧工作，他因看不過眼，仍特意抽空到元朗保護街坊：「我有義務這樣做，不然就愧對武學了。我們比一般人有力量，如不站出來，他們(普通市民)就會被嚇死。」其實不止是黎懿徵，他說武術界不少朋友都為元朗事件感到憤怒：「大家各自都有不同的立場，但所有人都一致認為，不可以這樣打人。」

望影響更多習武之人保護市民



在這法治社會之中，警察應是擔任打擊罪惡，保護市民的角色，但在元朗無差別襲擊事件發生之時，警方遲遲未到場執法，不少人都不禁問：「在市民需要警察保護時，他們到哪去了？」這問題尚未得到解答時，反倒是黎懿徵這般的武者自發走出來，為市民提供保護。問他會否和香港人一樣，有着相同的疑問，他說不了解警察當天的部署，很多事情都不好說，自己只是做能做的事，希望可以身作則，影響更多習武之人一同保護市民。雖然工作關係令他不時要離開香港，前往外地，但他指仍會若社會情況仍不穩定，有關攻擊事件繼續發生，他還是會站出來，保護香港人。