【元朗黑夜】員佐級協會促毀祖墳「蟑螂」收手　指元朗是集體打鬥

自「7‧21」發生元朗無差別毆打攻擊市民事件之後，警隊被質疑未有克盡己任保護市民，五大紀律部隊聯合譴責暴力行為，警方亦未有參與。消失多時的警察隊員佐級協會主席林志偉今日（25日）發聲明，就近日多宗事件發表回應。 聲明強烈譴責721當日有人侮辱國徽的行為，又將事件提升為「侮辱中華民族的尊嚴」；但未有譴責元朗的「嚴重的集體打鬥事件」，僅強調香港警察絶不容忍任何暴力傷害到無辜市民。 聲明斥議員辦事處被毀、「先人都不能幸免」是暴徒所為，不能以人相稱，形容他們是「蟑螂」並促其收手。

▼7.21元朗黑夜▼

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林志偉的聲明逐一回應中聯辦外示威、元朗暴力事件、999熱線不通、有人毀議員辦事處、以及將至的光復元朗行動。

斥辱國徽者為「暴徒」 元朗集體打鬥為「使用暴力人士」

聲明形容「7.21」遊行後出現「暴亂」，破壞目標是中聯辦，「有狂徒向大樓及國徽投擲雞蛋及潑漆」，「令人髮指及痛心」。聲明提及，侮辱國徽即是侮辱國家的尊嚴、侮辱中華民族的尊嚴，是所有中國人都不齒的行為，又形容「無家無國的暴徒」為普天人唾棄。

有人乘警方集中處理西區衝突時 於元朗集結

元朗當晚的無差別襲擊，林志偉僅形容為「嚴重的集體打鬥事件」，未有指拿着長棍鐵通的白衣施襲者為暴徒。林質疑有人乘警方集中處理港島事件，而於元朗聚集；他未有譴責打鬥事件，但強調不管背景、政治立場如何，香港警察絶不容忍任何暴力傷害到無辜市民，警方將調查並將使用暴力人士繩之以法。

999接逾2萬求助是黑客攻擊

聲明提及，當日警方999報案中心，3個小時內收到 24,000 個求助電話，是「電腦黑客攻擊伺服器的慣用手法」；又批評有人聲稱要「收復」元朗、拆祠堂等行為「野蠻」，是暴力的源頭。

聲明續指，暴力惡行已延至反對人士，又引述議員辦事處被破壞、商鋪被聲討、貨車司機被圍毆、「連先人都不能幸免」等事件，這些暴徒不能以人相稱，亦不能以畜相稱，並對其作呼籲：「如此低等之物只能以昆蟲中最怕暴光的種類來稱呼 – 蟑螂，請收手罷」。