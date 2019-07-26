【光復元朗】警列5原因反對元朗遊行　鍾健平：上訴將提其他方案

元朗周日（21日）發生無差別攻擊市民事件，致約45人受傷。有市民發起本周六（27日）遊行「光復元朗」，遭鄉事派明言反對，而警方亦在昨日（25日）發出反對遊行通知書，列出五個理由反對遊行，當中包括三項與「土地」有關的問題：申請人拒改遊行路線、集會位置行人路面狹窄、遊行路線途徑交通主要幹道可能發生危險。 申請遊行被拒的鍾健平今日(26日)表示，今日上訴時會提出其他方案，提高安全方便的保障；並且重申已預備只至100名糾察，希望能獲得批准。

鍾健平今日表示，今日上訴時會提出其他方案，提高安全方便的保障。(商台提供)

申請遊行被拒的鍾健平出席商台節目《在晴朗的一天出發》時﹐透露與警方在會面時的細節。他指，警方所提及的兩次會議，包括首次遞交遊行申請時的會面；本來第二次會議，是他與不同交通代表及持分者的協調會議，惟他到約定地點開會之時，卻發現港鐵代表已準備離去，而警方代表更聲稱是「陳述」而非協調會議，故他決定需要請法律意見協助，並且離開現場。

不獲批亦會一人去元朗「行街」

鍾健平直言自己只是「頭盔人」，背後有大量港內外網民，在警方提反對後，經參考不同意見後，決定先向公眾集會及遊行委員會上訴，萬一不成功將再向高等法院尋求司法覆核。

他表示，今日下午由他本人出席上訴聆訊，計劃提多於一個後備方案，包括提高安全方便的保障，重申已預備只至100名糾察，希望能獲得批准。但你重申，即使最終不獲批，他個人於明天3時亦會自己一個人去元朗「行街」，他強調不會呼籲任何人同行。

信鄉事派有足夠政治智慧處理事件

鍾健平相信，是次元朗遊行有保障，料當地內地旅客人數會減少，若有多區居民打算入元朗消費，可協助振興元朗經濟，幫補早前「落閘」的損失。

他又相信，港人的公民質素及鄉事派有足夠政治智慧處理事件，相信明天元朗會十分和平。他認為，若政府答應五大訴求，以及另外成立獨立調查委員會跟進元朗7.21事件，調查警方情報出了甚麼問題。