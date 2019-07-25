【光復元朗】浸大助理教授捱棍無懼發聲　憶白衣人襲手抱小孩家長

早前「元朗黑夜」衝突震驚全城，數十位無辜市民和及記者被襲擊，血濺元朗西鐵站，事件被形容如同「恐怖襲擊」。多名街坊和議員召開記者會，呼籲市民參與今星期六（7月27日）「和理非」元朗遊行，譴責警方執法不力和黑社會暴行等。不過，在記者會進行期間，警方發出反對通知書，反對遊行申請。有立法會議員和元朗街坊表示強烈不滿，認為警方向惡勢力低頭，扼殺集會和言論自由，認為「香港已進入白色恐怖時代」。另對於網民籲到南邊圍村抗議，有街坊強調鄉黑勢力不代表原居民，呼籲認清目標，「勿因一時意氣做攻擊無辜的人」。

多名元朗居民在立法會議員鄺俊宇、郭家麒、張超雄和陳志全，以及多位當區區議員等陪同下，今午三時半於元朗廣場側一處空地召開記者會，冀呼籲市民參與7月27日的元朗遊行，譴責警方執法不力，譴責黑社會的暴力行為，亦譴責林鄭一直拒絕回應民間五大訴求，重建一個安全的元朗社區，並期望各方人士能夠尊重元朗人的意願，又指最終目標成立獨立調查委員會追究警方執法問題，強調「不向惡勢力低頭，不沖昏頭腦，和平、理性、優雅完成示威」。

多名街坊和議員召開記者會，呼籲市民參與今星期六（7月27日）的元朗遊行。（蔡正邦攝）

記者會期間，警方以「有理由相信遊行人士會與村民發生暴力肢體衝突」等為由，發出反對通知書。立法會議員郭家麒表示強烈不滿，認為「不能接受」。他質疑，警方罕有地發出反對通知書，疑與早前十八鄉事鄉委員會去信警方有關，「信中寫明遊行任何有後果警方負責，變相是一種恐嚇！香港連小小遊行都做唔到，政府正扼殺基本法27條賦予市民集會自由，警察保護市民和平集會天職去咗邊？香港還是安全自由城市嗎？是否向外界宣示夠惡就得？依家咁樣香港真係進入咗白色恐怖時代！」

身兼當區區議員和立法會議員鄺俊宇表示，警方發出反對通知書實屬少見，要求警方詳細交代理由，並會詳閱通知書內容再作部署。他又指擔心遊行安全，不過相信遊行人士「有智慧」，冀遊行仍可以「不流血，不被捕、不受傷」，以「和理優」形式進行。

居住元朗數十年的中大自學中心講師陳燕遐不滿警方發出反對通知書，表示「非常失望」，「當日出街是否非法集會？警方咁樣恐嚇咩都唔可以做？香港是否無言論集會自由？」她又稱，作為學者，對於有大學校長呼籲學生勿前往元朗深感「失望」，「為何要被嚇怕，不是呼籲警察好好保護示威者？」她又稱，「作為原居民歡迎任何人做和平的事，不論著咩色衫，都有發聲的自由」。

浸大政治及國際關係學系助理教授葉家威早前於「元朗黑夜」受襲，他稱當日由商場前往元朗站時遭5、6名白衣人用棍追打，期間目擊有手抱小孩的家長被襲擊，稱「居住當區30年以來首次感覺到生命會受到威脅」，批評警方放任黑勢力橫行，質疑政府靠黑勢力管治，認為要令社區重拾和平，有必要「克服恐懼發聲」。對於網上號召到南邊圍抗議，他亦呼籲，鄉黑勢力不代表原居民，冀示威人士認清目標，「不要因一時意氣攻擊無辜的人，否則與暴徒無分別」。

記者會亦播出一段來自南邊圍居民聲帶，當中表示澄清白衣人的襲擊行動與村民無關，「大部分村民只在家中見到突然有很多白衣人聚集，我們咩都無做過，被人攻擊真是好無辜」，又稱村內有不少行動不便的長者，對於示威資訊欠奉，呼籲示威者理性，勿攻擊村民。