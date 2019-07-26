【逃犯條例】逾3千港大師生校友聯署　促張翔助政府和青年對話

政府修訂《逃犯條例》引起的風波未息，社會氣氛動盪。香港大學校長張翔早前發聲明，譴責7.1衝擊立法會屬「破壞性的行動」，其言論惹來港大師生及校友不滿。逾3,400名港大師生及校友聯署，促港大校長張翔提出實質行動調解矛盾和促進溝通，以應有胸襟和寬容，理解年輕人的感受和具體訴求。 港大校友關注組表示，今日（26日）會將收集到的聯署名單及信件郵寄予張翔，要求張翔協助在最近抗爭活動中面對法律及情緒問題的學生，並促請政府真誠公開地與年輕人溝通。

港大校長張翔在本月18日，與校友及學生公開會面約1個半小時，回應他對社會一連串事件的看法。（李澤彤攝）

港大校友關注組及香港大學教師及職員會，早前發起聯署，獲超過3,400名校友、師生參與，聯署批評張翔作為港大校長，在回應7月1日示威群眾衝入立法會大樓事件上，未有深究事件因由、未有求真；更未有表達對年輕人的關懷，令人感到失望。截止本月7月中，共有3,411人共同聯署，當中主要為港大校友，亦包括現任學生及教職員。

港大校友關注組表示，今天（26日）將聯署名單及信件郵寄予張翔校長，要求張翔承擔一名大學校長應有的責任，特別在現時日趨緊張的社會環境下，展示出身為校長的胸襟和寬容，理解年輕人的感受和具體訴求，同時為近日因參加示威或抗爭行動，面對法律及情緒問題的學生提供協助。另外，關注組亦希望張翔促請政府，以真誠及公開方式與年輕人溝通。