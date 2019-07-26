【七警上訴】曾健超評兩警脫罪：得不到公義判決　鼓勵政治任務

2014年佔領運動期間，社工曾健超被在在金鐘添馬公園暗角遭七名警員毆打。七名警員事後上訴，今（26日）獲上訴庭裁定警員劉興沛及黃偉豪上訴得直，其餘5警則獲減刑。曾健超以「不公義的審判」判決，擔心判決使警員更放心地「執行政治任務」，相信香港人對結果感憤怒、擔心。

事主曾健超稱對上訴庭裁決感到絕望、憤怒及擔心。（葉家豪攝）

七警案受害人曾健超，今日在機場「和你飛」集會現身。今日也是佔中時期七警案上訴的判詞日，案中7名上訴人：總督察黃祖成、高級督察劉卓毅、警長白榮斌、警員劉興沛、陳少丹、關嘉豪及黃偉豪，其中劉興沛及黃偉豪上訴得直，獲撤銷控罪，其餘則只是減刑成功，獲減刑至15至18個月。

曾健超以「不公義的審判」形容結果，他相信香港人對司法僅有的信心崩潰。「高級警員比低級警員所負刑責較高，所以恰當正常的邏輯，應是高級警員判囚久點，應是高級警員加刑，不是低級警員減刑」，他又指出，當時七名警員沒有接受認人手續，只安排涉事的人在認人手續中易容，戴上假髮等，並非法庭所認定的合法程序。他形容警方手法是「假手遮天」，今次判決結果，法庭如同向三萬名警員表示「放心啦！你們去執行政治任務」，讓他們可以濫權「張牙舞爪」。

對律政司失信心 「政治棋子」

曾健超相信，香港人對此是感到憤怒、擔心，「五年前是添馬公園變電站的一個暗角，『黑警』現在可以令所有地方是暗角」，他強調香港人不是仇警，只是反對邪惡的行為。

雖然曾健超作為受害人無法就事件上訴，但他已經對律政司鄭若樺無信心，斥她淪為「政治棋子」，「政府需要警隊去壓市民，剛出來的兩名警員是否可以即時重回警隊？今日來到機場打我們，明日到元朗打市民？」