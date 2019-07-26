【七警案】上訴庭裁5警上訴失敗　但獲減刑至15至18月

7名警員涉嫌於2014年佔領運動期間，在金鐘添馬公園暗角毆打前公民黨成員曾健超。7人於前年被裁定罪成，同遭判囚2年。他們均就裁決和判刑提出上訴，質疑原審法官裁定從網上下載的新聞片段屬真確，並以此片段去辨認各人。上訴庭今早(26日)十一時將下裁決，裁定七警中的五警上訴被失敗，警員劉興沛及黃偉豪則上訴得直，兩人獲撤消罪名及判刑，餘下5警亦申請減刑成功，刑期減至15至18月。

2017年2月14日 七警被裁定交替控罪襲擊致造成身體受傷罪成、3天後全被判入獄2年。

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五警上訴失敗公眾席有人大哭

七警在早上約十時半已抵達法庭，今早亦有撐警人士在法庭外拉橫額支持七警，卻未見有反警人士出現。法庭宣告裁決後，有五警維持原判，只有兩人上訴成功，公眾席上有人大哭，並大叫：「香港沒法治」，亦有人大叫「法治已死」。

7名上訴人：黃祖成(51歲)、劉卓毅(32歲)、白榮斌(44歲)、劉興沛(40歲)、陳少丹(34歲)、關嘉豪(34歲)和黃偉豪(39歲)。其中黃祖成案發時為總督察，劉卓毅為高級督察，白榮斌為警長，其他上訴人則為警員。

他們被裁定1項襲擊致造成身體傷害罪成，指他們於2014年10月15日，在龍匯道非法及惡意傷害曾健超。此外，陳少丹亦被裁定1項普通襲擊罪成，指他於同日在中區警署接見室內襲擊曾。

撐警人士在上訴庭下裁決的日子，仍有到場支持。（李慧娜攝）

質疑新聞片真確性

七警在上訴聆訊時，質疑從網上下載的無綫電視新聞片段的真確性，是否達至毫無合理疑點。他們指無綫電視拒交出片段原檔交出，亦拒透露攝影師姓名。而原審時僅傳召無綫的新聞製作經理黃廣海，但沒有就片段傳召攝影師上庭，解釋片段真偽。

他們又質疑片段中有49秒停頓，惟原審法官裁定片段是真確，並以此片段去辨認各人。同時，上訴方批評原審法官以衣物辨認各人，質疑其準確性。

控方則認為，原審法官已分析影片及證供，定罪並無不穩妥。

有警員稱只聽從上級命令

就判刑方面，多名上訴人均指以2年半為量刑起點屬過重，並要求法庭考慮案發期間，警員壓力大等因素。劉興沛的律師則指，劉的職級較低，是在上司命令下工作，故刑期應較輕。而代表黃祖成的英國御用大律師Tim Owen亦透露，黃將因本案而失去560萬元的退休酬金及每月逾3萬元的長俸。

而控方在書面陳辭中指，判刑並非過重，原審法官亦已考慮7人當時所受的壓力等因素。

案件編號：CACC38/2017