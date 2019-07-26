【七警上訴】上訴庭斥警員知法犯法　動搖市民對警隊及法治信心

7名警員涉嫌於2014年佔領運動期間，在金鐘添馬公園暗角毆打社工曾健超，其中兩警因未有被認出，今（26日）獲上訴庭裁定上訴得直，其餘5警雖亦獲減刑，但上訴庭指，曾明顯被打傷，案件亦涉及警員，當時更有高級警員在場，直言無論當時警隊面對多大壓力，都不能成為襲擊曾的藉口，又指上訴人的行為，不僅會動搖市民對警隊的信心，亦動搖市民對法治的信心，故減刑後仍須入獄15至18個月。

兩名上訴得直的警員黃偉豪及劉興沛。（資料圖片）

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事件令警隊聲譽蒙羞

經上訴後，5名維持罪成的警員包括：總督察黃祖成、高級督察劉卓毅、警長白榮斌、警員陳少丹及關嘉豪，其中黃及劉獲減刑至18月，另三人則獲減刑至15月。另兩名警員劉興沛及黃偉豪，則獲撤銷罪名。

上訴庭法官在判辭指，他們認同原審法官的決定，認為判刑必須對於犯法的警員起阻嚇作用，因為事件不僅令警隊聲譽蒙羞，亦影響香港的國際聲譽。

事件動搖市民對警隊信心

法官又指事主曾健超的確遭數名警員拳打腳踢一段時間，而他的臉部、頸部、肩膀、胸部及背部因而受到明顯而嚴重的傷勢。而且事件發生時，高級警員在旁觀看及容許他們作出違法行為。這不僅會動搖市民對警隊的信心，更會動搖對法治的信心。

警員知法犯法必須判監

上訴庭又指，無論他們當晚遇到多大的壓力及侮辱也好，也不可成為容許他們可以以此作毆打曾的藉口，因而認為對於知法犯法的警員，必須予以即時監禁。

不過，上訴庭認為原審法官以30個月為量刑起點過高，因此將白榮斌、陳少丹、關嘉豪的量刑起點減至21個月；而對於黃祖成、劉卓毅身為較高級的警員，本應有能力阻止事件，卻縱容下屬犯法，予以24個月量刑起點，但考慮到眾上訴人服務社會多年，而其事業會因本案受到影響，作出以上裁決。

原審官靠影片認兩被告存在不妥

至於兩名上訴得直的警員劉興沛及黃偉豪的情況，上訴庭法官認為，劉及黃二人的情況與另外5名上訴人不同，劉及黃從未被任何證人在影片或相片中認出。

原審法官把劉定罪時，是靠法官個人在影片中辨認，上訴庭法官質疑原審法官以何種方法做對比作此辨認有質疑；對於原審法官如何在片段中辨認出黃，也犯上相同錯誤，故認為對二人的定罪裁決並不穩當，予以撤銷。

案件編號：CACC38/2017