【光復元朗】公務員《我敢出嚟集會》宣言：對政府漠視民意感憤怒

有網民明日（27日）發起光復元朗遊行，抗議7.21元朗發生白衣人無差別襲擊市民，而警方救援來遲。雖然警方就元朗遊行發出反對通知書，仍有不少網民明言要到元朗「行街買老婆餅」等，出招參加遊行。 有一群自稱來自政府不同部門、不同職務、不同崗位，受薪於香港市民的公務員，今日（26日）晚上發表《我敢出嚟集會》宣言，不滿政府對民間聲音的不聞不問，感到心痛欲絕；對於警隊濫權濫捕，感到憤慨難言；對於政府漠視市民訴求，感到極之憤怒，故公開表示如果特首林鄭月娥及其管治團隊不願拾起應有的政治承擔，並任由社會繼續撕裂，「我敢出嚟集會！」

《我敢出嚟集會》宣言展示公務員職員證

「在脫下職員證及制服時，我們都是香港人」

聯署信以「一班準備好出嚟集會的公務員」作署名，寫到同意公務員在履行職責時需要恪守政治中立的原則，但並不代表不夠就政治議題發聲，解釋指「在脫下職員證及制服時，我們都是香港人」，作為一位市民、一位公務員、一位有良知的人，不能繼續保持沉默，並必須明確表明立場，以維護香港核心價值。

《我敢出嚟集會》宣言指出，對於政府對民間聲音的不聞不問，感到心痛欲絕；對於警隊濫權濫捕，沒有履行其應有的職責保護市民，感到憤慨難言，故位於不同部門、職級及崗位的公務員近日紛紛表達對政府管治團隊的不滿，並譴責警隊的濫權失職；但特首及其管治團隊到現在仍堅拒成立獨立調查委員會，還原事情真相，並繼續漠視市民的訴求，令他們對此感到極之憤怒。

他們希望透過是次聯署行動，向政府說出：如果特首及其管治團隊仍不願拾起應有的政治承擔，並任由社會繼續撕裂，「我敢出嚟集會！」