【光復元朗】張建宗代警隊道歉降溫　受傷林卓廷、元朗居民拒收貨

反修例風波持續未解決，民怨升級，有市民更醞釀明天發起「光復元朗」等行動，政務司司長張建宗今（26日）呼籲，市民切勿以身試法。他又就周日發生的元朗白衣男子無差別攻擊事件解畫，又指該等暴徒行為令人髮指和憤慨，政府在事件中責無旁貸，願就當日警方的處理手法與市民期望有落差道歉，似意圖為遊行氣氛降溫。 不過，於現場遇襲的立法會議員林卓廷表明不收貨，認為港府道歉空洞無物，亦無深究事件背後動機、追究策劃者及警員失職行為；另一目擊事件的元朗居民認為，警方應自行承擔道歉責任，非由港府代為收拾爛攤子，亦應追查事件中警方與黑社會的互為關係。兩個遊行發起人同樣表明，政府言論無助紓解民怨，暫無意欲取消遊行。

張建宗今（26日）代警隊就元朗事件的處理手法致歉。(羅君豪攝)

林卓廷斥道歉空洞無物

當時在場協助市民的民主黨林卓廷，事後嘴角需縫18針，手臂亦被人用木棍毆致骨裂。他對於政府拋出如此空洞無物的道歉，絕不收貨，認為元朗事件不只關乎警隊怠慢接報，更牽涉公職人員失當問題，「依家係講緊同黑幫勾結，以及事前收到情報，但警方都唔肯做嘢。」他認為港府必需成立獨立調查委員會，以便翻出責任誰屬及背後策劃者，亦應繼續認真處理追究及賠償問題。他又認為，警方昨日仍拒絕道歉，「完全無誠意」，認為政府不可代出頭。

當日同樣在場目睹事件、事後響應號召，包圍元朗警署聲討的元朗居民阿Ming表示，道歉言論理應出自警方口中，非由港府代為收拾爛攤子，「依家似係個仔做錯事後，阿媽幫手解畫道歉，但個仔完全無悔意。」他又認為，道歉與否只屬次要，市民最希望還原事件真相，亦期望填補空白，包括立法會議員何君堯與白衣施襲者關係等，以及警方部署等。

林卓廷表明不收貨，認為港府道歉空洞無物。（資料圖片）

他又認為，當日情況危急，不少市民報警求助但不得要領，警方更需時39分鐘始抵達現場，令警力真空，兼呈無警狀態，惟張建宗意圖轉移焦點，將肇因歸咎於濫用999，他認為做法不可取。他又解釋，明日遊行是旨在譴責警方及惡勢力，比起反修例訴求更鮮明，「如果唔解決，都好難相信呢區仲有治安。」

元朗居民群起出動發聲，勢在必行，阿Ming認為，現時民意沸騰，警方堅拒發出不反對通知書是不智，因難以控制人流，「反而更易造成混亂。」

元朗居民阿Ming當日在西鐵站目擊事件，他認為政府道歉是代警隊收拾爛攤子。（資料圖片）

元朗市民及泛民議員不收貨，元朗遊行發起人亦然。「光復元朗」遊行申第二申請人巫堃泰表示，現時警方仍拒發出不反對通知書，和平示威人士無渠道參與，亦會憂慮被捕，「咁點樣收貨？」今早另一批元朗居民接力闖關，向警方申請另一遊行路線，改由元朗站出發，沿教育路前往朗屏站，雖然現時申請是否獲批，仍未有着落，但申請人之一伍健偉表明，不會因政府意圖降溫，打消發起遊行意欲，因為他期望可提供安全和平方法，予市民表達訴求。