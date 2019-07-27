【逃犯條例】律政司律師附職員證發聲明：官員不代表公務員立場

修訂《逃犯條例》引發的風波及政府內部分歧愈趨嚴重，繼公務員中的行政主任（EO）及政務官（AO）公開表態後，律政司政府律師也在今天（26日）發表附有遮蓋職員證的聲明，稱公職並不能凌駕公務員的憲制性權利，而政治任命官員的政治立場，絕不代表公務員的政治立場。 聲明中提到，對於近月來香港發生的事件及對社會造成的傷害痛心疾首，他們矢志在執行職務中，秉持專業精神行事，不忘《基本法》的人權保障，共同維護香港社會源遠流長、珍若拱璧的法治。

律政司律師職系繼政務官及行政主任後，也發出附職員證發聲明。（網上圖片）

聲明：堅決捍衛《基本法》賦予港人人權保障

聲明由律政司的政府律師職系員工發出，指他們不論個人政治立場如何，一直恪守奉行法治、行事客觀、不偏不倚及政治中立的原則，履行職務，將來定將如是。不過，聲明亦指，在公務員身份以外，同為香港居民及法律界一員，他們堅決捍衛《基本法》賦予香港居民的一切人權保障，不論政治立場如何，香港居民在法律面前一律平等；香港居民享有言論、新聞、集會、遊行及示威等自由；香港居民的人身自由不受侵犯。

他們在聲明中強調，《基本法》屬憲制性法律，其所賦予的保障，不因特區政府的政權交替或政治立場而改變。

聯署人稱，近日因修訂逃犯條例而引起的一連串事件，特別是警方於6月12日、7月1日及7月21日大規模集會或遊行示威中，所使用的武力及作出的拘捕行動，以及7月21日於元朗發生的大規模襲擊及欠缺警務人員維護法紀的情況，令香港居民的上述人權是否仍然得到保障成疑。

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對近月社會事件痛心疾首

聲明指出，在一般情況下，公務員須支持特區政府的政策及行動決定。「然而，公職並不能凌駕公務員的憲制性權利，而政治任命官員的政治立場，絕不代表公務員的政治立場。」聲明續指，來自多個公務員職系的員工，均已促請特區政府官員全面檢討相關事件，並就此成立獨立調查委員會，他們亦認為，作為香港居民，對近月社會事件造成的傷害痛心疾首；作為法律界一員，他們矢志在執行職務中，秉持專業精神行事，不忘《基本法》的人權保障，共同維護香港社會源遠流長、珍若拱璧的法治。

聯署人同時在網上展示出員工證，部分照片中更有寫有訴求的紙條，包括「請放下恐懼，從良知出發」、「監控警權，捍衛法治」、「獨立調查，香港加油」。